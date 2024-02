Jhonny Rivera se descachó y decepcionó a Luis Alberto Posada en pleno escenario

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más activos en las plataformas digitales, de hecho, en últimos meses ha sido tendencia por la polémica que ha generado su relación sentimental con Jenny López, una joven que hace parte de su equipo de trabajo y quien es 30 años menor que él.

Pese a que el artista intentó mantener su relación en secreto porque era consciente del escándalo que podría causar, finalmente su romance salió a la luz por unas fotos de los dos que se filtraron en redes y que dieron paso a que ella misma se refiriera al tema a través de sus redes sociales revelando varios detalles sobre cómo inició su historia de amor.

Sin embargo, más allá del revuelo que ha causado su noviazgo, el pereirano sorprendió a sus fans en la tarde del 4 de febrero luego de hablar de un video que está circulando en redes sociales y que muestra el error que cometió, recientemente, durante uno de los shows de su colega Luis Alberto Posada.

Según explicó el artista, ambos se encontraron hace poco en un evento privado, donde Rivera se subió a la tarima para interpretar a su lado algunos de sus éxitos musicales, pero desafortunadamente se equivocó en la primera canción que cantaron juntos y, como era de esperarse, rápidamente los fans de Posada reaccionaron molestos porque les pareció un acto de irrespeto con su colega.

Ante esta situación, en cuestión de minutos Jhonny Rivera se convirtió en blanco de críticas, desatando una ola de comentarios negativos que lo llevaron a ofrecer una disculpa y explicar qué fue lo que pasó en el concierto de Luis Alberto Posada, con quien ya ha compartido en ocasiones pasadas teniendo en cuenta que ambos comparten la misma pasión por el género popular.

“El colmo que no se sepa este clásico del Maestro Posada”, “ahí sí te vi muy mal viejo Jhonny”, “¿será que tenía sus tragos encima?”, fueron algunos comentarios que hicieron los internautas antes de que el intérprete de El intenso se pronunciara al respecto.

En la publicación que hizo para hablar sobre el tema que lo convirtió en tendencia, a través de sus historias de Instagram, Rivera aclaró que, como muchos saben, esa canción que estaban interpretando llamada Doble dosis de licor no es de él sino de su colega, Luis Alberto Posada y Fernando Burbano, por lo que no se la sabe a la perfección ni la ensayó, ya que según comentó, no tenía planeado acompañar a su compañero mientras entonaba dicho tema del que lamentablemente no recordó bien la letra en el momento.

Por esta razón, en lugar de cantar la frase: “voy a beber por despecho”, el pereirano expresó: “voy a brindar tu despecho”, error que no logró pasar desapercibido en el evento y mucho menos en las redes sociales.

“¡Por ahí se está viralizando un video que me da una pena! (…) Yo en la vida he cantado esa canción. Obviamente, la he escuchado por ahí, pero nunca la había cantado en público. Sin embargo, me lancé al ruedo y justo empezando me enredé en la letra. Haga de cuenta que compuse una nueva canción sobre la marcha”, dijo entre risas.

Por último, ofreció unas disculpas a Luis Alberto Posada y a los asistentes por su equivocación. “Ahí les subí el video ¡Yo lo veo y me muero de la pena! ¿Cómo no me voy a saber esa canción?, ¡si es un palo! Solo que, cuando iba subiendo a la tarima, arrancó la canción y yo no recordaba cuál era, entonces me pasaron el micrófono y me cogieron fue… Bueno, me equivoqué”, reconoció.