Le caen críticas a Maluma por mensaje que dejó tras no ganar en los Grammy

Sin embargo, así como hay alegrías también hay caras largas y uno de los que no salió tan contento fue Maluma, quien causó ‘cierto escozor’ con sus declaraciones, al no haber podido ganar en la categoría Mejor Álbum Latino de Pop .

El mensaje que Maluma dejó en redes

El artista paisa, quien también desempeñó el papel de presentador en la ceremonia , expresó su agradecimiento a la Academia por la nominación a través de sus redes sociales, sin embargo, escribió un mensaje a través de sus historias de Instagram en donde expresó que para él un Premio Grammy no definía su éxito ni la calidad de su música.

“No ganamos en esta ocasión, pero yo soy Don Juan , un OG y este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad, ni el éxito de los artistas. ¡Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música”, indicó.

Respuesta de Maluma en redes por no haber ganado el Grammy Foto: captura de pantalla X @ImagenTVMex | Foto: Foto: captura de pantalla X @ImagenTVMex

Para algunos de sus seguidores estas palabras no sonaron tan amables e incluso lo calificaron de ‘ardido’ por no haber podido llevarse el reconocimiento en la categoría de Mejor Álbum Latino de Pop.

Esta no es la primera vez que Maluma aspira a un Grammy, pues ya había sido nominado en la edición de 2023 con su álbum The Love & Sex Tape y en 2019 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino con 11:11. Sin embargo, no se da por vencido y sigue a la espera de ganar su primer Grammy Anglo.