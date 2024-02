‘La Voz Kids’: la emotiva historia del campo boyacense que hizo llorar a Aleks Syntek

Luego, se animó a compartir su historia del campo boyacense, mientras aparecían varias imágenes de su hogar y de él usando las emblemáticas prendas de este municipio del país, ubicado en la provincia de Sugamuxi en el departamento de Boyacá. “Aquitania es muy bonito por sus cultivos, por el Lago de Tota que nos acompaña, es muy hermoso. Nosotros aquí usamos ruana, pero no porque hace frío, sino porque representa la capa del campesino”, explicó.

En la grabación también apareció su abuelo, Wilfred Pérez, quien relató brevemente lo que han sido parte de sus experiencias con Daniel en el campo y su pasión por la música. “Cuando tengo tiempo libre me gusta ayudar a mis abuelos, porque es algo muy bonito compartir con ellos y sentir que soy del campo” , agregó el menor.

“Lo que más me gusta de mis abuelos es que son trabajadores, alegres, les gusta la música y me dicen: ‘hágale papito, se puede’, y yo he seguido esos pasos porque es muy bonito dar a transmitir el mensaje que lleva cada canción en sus corazones”, detalló Daniel sobre la admiración que siente por sus familiares que confesaron estar orgullosos de él y con la esperanza de que pueda cumplir sus sueños en el mundo de la música.