Karol G habló de su experiencia tras ganar un Grammy anglo: “Me sentía en una nube”

No se puede negar el éxito que ha tenido Karol G en la industria musical y muestra de ello no solo los números de reproducciones que logran sus canciones o los grandes conciertos que da, sino que recientemente fue galardonada con un Grammy anglo.

Karol G habló de su experiencia tras ganar un Grammy anglo

“Disfruté del hecho de estar rodeada de tantos artistas que sirvieron de inspiración para que yo hoy esté haciendo mi propio camino y saber que yo estaba ahí y que alguien en casa me ve como yo los veo a ellos, me sentía en una nube, me tomé dos vinitos y recordé las infinitas veces que me visualicé en ese lugar mientras no se me daban las cosas”, manifestó Karol G.