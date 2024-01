Dayana Jaimes explotó por críticas sobre su cuerpo; la señalaron de usar almohadillas en los glúteos

Poco a poco pasó el tiempo y la viuda del cantante retomó sus rutinas y actividades, abriéndose camino a iniciar de nuevo con sus proyectos laborales y personales, además de dedicarse tiempo para sanar la ausencia del colombiano. No obstante, a pesar de que la comunicadora se pronunció en el pasado sobre sus ganas de salir adelante y disfrutar esta etapa de la realidad, de nuevo, las críticas no frenaron en redes sociales.

Según se detalló, en distintos momentos, Dayana Jaimes utilizó las plataformas digitales para abrir su corazón y contar un poco del proceso personal que lleva desde hace algunos años, mostrando su resurgir y su renovación personal. La colombiana no dudó en recurrir a este escenario para sincerarse y comentar cómo va su vida sentimental y pública, teniendo en cuenta que no presentó pareja alguna desde la muerte de su exesposo.

Dayana Jaimes se defendió de señalamientos relacionados con sus glúteos

La periodista tocó el tema y fue clara en que no usaba espumas en sus prendas para aumentar el tamaño de partes de su silueta, pues no las necesitaba ni las veía como algo viable. La colombiana enfatizó en que todo se debía al ejercicio y a las rutinas que realizaba para mantenerse en forma.

“Muchas personas me han criticado el ‘biker’ que me puse para ir al gimnasio. Quiero aclarar a este señor que me dice que uso almohadillas, claramente es lo último que utilizaría en mi vida. No utilizo almohadillas, lo que pasa es que ese tipo de ropa tiene como la horma del glúteo y tú tienes que acomodártelo muy bien para que se te vea bien”, afirmó, poniéndole punto final a quienes querían burlarse o criticarla.