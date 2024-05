D1 tomó novedosa decisión con atractivos productos para sus clientes: estas son las gangas

D1 fue una de las primeras cadenas que trajo la idea al país, lo que también supuso un reto para los supermercados tradicionales, que vieron una dura competencia en este tipo de establecimientos. Sin embargo, esta no fue la única cadena bajo ese modelo, pues con el paso del tiempo, se crearon nuevas marcas que también ofrecían productos alimenticios y de la canasta familiar con mejores costos, como lo son Ara, Tiendas Ísimo, y hasta Justo & Bueno. Esa última marca que no logró sobrevivir y desapareció algunos años del mercado.

Con el fin de cautivar a sus clientes y renovar sus productos, estas cadenas lanzan cada cierto tiempo productos para el hogar o también para el cuidado personal, que son novedosos o que no se encuentran fácilmente. Recientemente, D1 anunció uno de esos productos en varias de sus tiendas.

Los productos para las habitaciones que lanzó D1: esto es lo que cuesta

Nueva temporada de productos del D1. Esta vez son cosas para el dormitorio. Cuenten me que tal les parecen. ¡Feliz finde! #d1colombia #tiendasd1 #d1lovers #descuentoscolombia #d1bogota #d1medellin #d1barranquilla