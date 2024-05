Surge versión sobre ‘Wilson’, el perro que participó en la búsqueda de los hermanos Mucutuy en la selva: Aerocivil reveló detalles

Ante la pregunta de SEMANA sobre qué le habían contado de ‘Wilson’, Narciso Mucutuy respondió: “La niña me dijo que unos días sí andaba con ellos, pero que después se desapareció y nunca volvió más el perrito (...). Él iba por donde ellos iban y regresaba a avisarle al Ejército o a alguien. Como él no podía hablar, pues no le entendían. Él desaparecía y a la media hora o dos horas volvía, y a la media hora volvía y desaparecía, y después el perrito ‘Wilson’ ya no volvió; tal vez porque los dueños no le entendieron lo que él estaba hablando”.