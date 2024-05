Excompañera de Clara Chía la dejó mal parada y expuso cómo es en realidad; sacó trapitos al sol sobre Piqué: “Discutían bastante”

Clara Chía y Gerard Piqué, desde 2022, quedaron expuestos a millones de personas por una serie de noticias que salieron a la luz sobre su relación amorosa. Ambos españoles se dieron una oportunidad sentimental, pese a que el empresario aún estaba en un vínculo con Shakira.

Ambos catalanes se sacudieron los señalamientos y siguieron su camino, trabajando juntos y forjando una unión bastante criticada por los usuarios en redes sociales. Pese a que todo fluyó de manera privada, detalles salieron a la luz y detonaron comentarios en la prensa internacional.

No obstante, recientemente, Clara Chía quedó en evidencia por una serie de videos que publicó una tiktoker en su cuenta personal, relatando un poco de lo que vivió en el pasado con la relacionista pública. La mujer, que coincidió con la joven en un bar de copas, quiso plasmar su versión de los hechos, precisamente porque los presenció desde el inicio.

Gerar Piqué y su novia, Clara Chía Martí | Foto: Instagram: @3gerardpique/Twitter

Aunque al inicio se mencionó cómo arrancó todo entre el exfutbolista y la excamarera, Stella Jou, nombre de la española, se encargó de dar una serie de detalles sobre la que fue su compañera de trabajo. La creadora de contenido se dejó llevar, dando pistas de lo que conoció de cerca, exponiendo cómo era en realidad.

“Esto pasó hace tres años y esperé para contar todo lo que pasó cuando algunas excompañeras mías sí se lucraron con la situación, yendo a programas de cotilleo. Yo lo que estoy haciendo es contar lo que viví, en el lugar que trabajaba, nada más. No le estoy haciendo daño a nadie y es algo que mucha gente sabe”, comentó al inicio de la publicación.

“Yo no me olía nada de esta situación porque sí es verdad que había oído que había parejas de famosos que solo eran posturas. Yo pensaba que Shakira y Piqué eran de galería y luego cada uno hacía su vida. Yo por eso no me sorprendí, si soy sincera”, agregó, dejando claro por qué no se escandalizó.

Sin embargo, la europea soltó más información y afirmó que, con el pasar del tiempo, se pilló que Clara Chía y Piqué tenían una canción, la cual cantaban cada vez que sonaba. Adicional a esto, fue enfática en que su excompañera jamás estuvo detrás de los famosos futbolistas que iban, pues estaba concentrada en lo suyo.

“En este bar de copas iban muchos conocidos y salió lo de Piqué y se popularizó un montón...él no es el único que hace estas cosas. Lo que me parece gracioso es que Clara y Piqué tenían una canción que se llama Sobrio, de Maluma, y que cada vez que la poníamos en el bar, ella se volvía loca y la cantaba. Cuando salíamos de trabajar, algunas compañeras se iban de fiesta con futbolistas y una que otra se ‘arrastraba detrás de ellos’, pero Clara Chía no era el caso”, indicó.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. | Foto: Europa Press

Lo particular de todo fue que Stella puso en duda la versión del polémico video de Piqué, donde supuestamente se veía a una de sus trabajadoras, muy parecida a su actual novia. La excamarera mencionó que reconoció a la joven y sabía que se trataba de Chía.

“No sé si ellos se conocieron ahí, porque hay un video en el que sale Piqué haciendo una videollamada y sale ella atrás. No se ve de cuándo es, muchos dicen que es la trabajadora, pero no, es Clara, la reconozco porque he trabajado con ella y fue mi compañera. Si ese clip es de antes de octubre de 2021, que es cuando abrió el local, entonces se habrían conocido afuera”, apuntó, dejando en el aire la credibilidad de las declaraciones de algunos medios.

Por último, la usuaria de TikTok destapó cómo era realmente Clara, ventilando un poco sobre su carácter y sus actitudes, que no eran sencillas de manejar. Allí relató cómo se distanciaron y cómo la novia de Gerard abandonó el bar en el que trabajó.

“Clara y yo nos hicimos un poquito más afines porque las dos tuvimos el mismo problema de salud mental, pero nos dejamos de llevar porque Clara es una persona con una personalidad bastante fuerte, una chica con carácter me parece muy guay. Pero ella tuvo problemas con el mánager del local en ese momento, discutían bastante y, un día, estábamos ahí las dos solas en la barra, un viernes, y de golpe veo que discuten, la tía coge el bolso y se va”, comentó, mientras se vestía.

“Me pidió disculpas después por WhatsApp, le dije que no había problema y no se preocupara. No volvió y, dos semanas después, explotó todo. El que era su pareja de ese momento volvió al local y me contó cositas que hubieron en la relación con esa movida”, finalizó.

Sin embargo, en Antena 3, específicamente en el formato Y ahora Sonsoles, Lorena Vázquez, integrante de las Mamarazzis, tomó la palabra y desmintió a la joven, indicando que había hecho averiguaciones para conocer si el relato era real.

La comunicadora indicó que no era cierto, pues las fuentes aseguraban que la española solo compartió un par de veces con la novia de Piqué. Adicional a esto, contradijo lo del pasamontañas y comentó que, desde que siguió al exfutbolista, él jamás se escondió.

Por el momento, cientos de personas apoyaron las versiones de Stella Jou, esperando a que se pronuncie sobre estas declaraciones de la periodista de El periódico.