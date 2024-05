Actriz de ‘Betty, la fea’ soltó verdad sobre Martha Isabel Bolaños tras actitudes en ‘La casa de los famosos’: “Muy triste”

Las palabras y ofensas fluyeron de manera negativa en la convivencia, al punto de que las caleñas no bajaron a su compañera de casa de “desgraciada y per%$&”. Estas conductas no fueron bien vistas por los fanáticos, quienes reprocharon estos sucesos en redes sociales.

Marcela Posada habló sobre Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

Muchos fans indagaron para saber cómo era su relación con la celebridad, intentando conocer a fondo si la colombiana era como se mostraba en La casa de los famosos o, por el contrario, no reflejaba su personalidad real. La artista no dudó en sincerarse, plasmando la verdadera cara de Martha Isabel Bolaños.

“Muy triste, muy triste, porque no es chévere ver a una compañera así. Llegar al punto, porque la he visto pasar por momentos bastante complicados en su vida y siempre la he visto muy fuerte, para que ella esté así es porque realmente la cosa es bastante compleja...hay cosas que nosotros no vemos. Y sí, claro, ella está en la lucha por ser mejor cada día, busca poder ser espiritual, pero allá le piden que sea un robot, es un ser humano que tiene emociones y me parece muy complejo. Es un humano y no un robot”, concluyó.