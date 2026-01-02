Gente

“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

La influenciadora aprovechó el fin de año 2025 para dirigirse a Karol Samantha.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 1:15 p. m.
Epa Colombia envió a su novia mensaje de fin de año
Epa Colombia envió a su novia mensaje de fin de año Foto: Montaje SEMANA | SEMANA e Instagram: @epa_colombia

Desde principios de 2025, Epa Colombia se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una pena de cinco años y dos meses por los actos de vandalismo contra el sistema TransMilenio ocurridos durante el paro nacional de 2019.

El proceso judicial no solo impactó su rol como influencer y empresaria, sino que también dejó huella en su entorno más cercano: familiares, amigos y colaboradores.

Conocida por su presencia polémica en las redes sociales y por varios proyectos con su empresa, la creadora de contenido atraviesa uno de los capítulos más complejos de su vida.

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Epa Colombia envió mensaje de fin de año a su prometida, Karol Samantha

Debido a la celebración de Año Nuevo, una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram volvió a hacer que se hablara de ella y de su pareja.

Gente

Horóscopo del año 2026: predicciones, puntos débiles y advertencias para los 12 signos del zodiaco

Gente

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Gente

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

Gente

Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, habló de las heridas en su relación con Lincoln Palomeque y cómo logró sanar

Cine

El trío de oro de Hollywood: por qué ‘Alerta Roja’ sigue siendo el éxito imbatible de Netflix tras cuatro años.

Gente

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Gente

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

Gente

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Gente

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Gente

Diana Celis, exnovia de Epa Colombia, dio pista de si volvió con ella y lanzó dardo a Karol Samantha: “No tendría cara”

La imagen, en la que aparece junto a su prometida, Karol Samantha, estuvo acompañada por un mensaje cargado de afecto y una promesa personal que habla de un giro bastante importante en la historia de ambas.

Epa Colombia le pidió matrimonio a Karoll Samantha desde la carcel.
Epa Colombia le pidió matrimonio a Karoll Samantha desde la carcel. Foto: Canal RCN (Buen día, Colombia)

En la historia se pudo leer: “Hoy, hace un año, no nos casamos, nos separaron de la manera más cruel. Espero que este 2026 sí sea nuestro año, mi reina linda”.

Con esta primera parte del mensaje, Epa Colombia habló de cómo los sueños que tenían ambas como pareja y familia se vieron frustrados por su condena. Sin embargo, destacó la fe y la esperanza que tiene en que este año todo sea mejor para ellas dos y para su hija, Daphne Samara.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Además, Daneidy Barrera Rojas aprovechó para agradecerle a Karol por ayudarla con su empresa todo este tiempo y por todo el empeño que ha puesto por mantener su relación, así como por ser una gran mamá con su bebé.

“Gracias por sacar mi empresa adelante, por ser una súper mami y sobre todo por amarme. Este año que viene prometo casarme contigo, tenme paciencia”, agregó Epa Colombia, recalcando que sigue en pie el matrimonio de las dos.

Epa Colombia le mandó mensaje de Año Nuevo a su prometida y recalcó promesa que tienen.
Epa Colombia le mandó mensaje de Año Nuevo a su prometida y recalcó promesa que tienen. Foto: Instagram: @epa_colombia

Vale la pena recordar que en meses pasados, luego de que Yina Calderón fuera eliminada de La casa de los famosos, Epa Colombia tuvo un espacio virtual en el matutino Buen día, Colombia y, allí, aprovechó para proponerle matrimonio a su novia, a quien le fue entregada una pulsera que ella le hizo estando recluida.

Meses atrás, y luego de la propuesta, Karol Samantha recibió la pregunta de si seguía sintiendo amor por Epa Colombia, y ella se sinceró al respecto.

“Amiga, respondo a tu pregunta cuando me dices que si tu amor sigue igual por la Epa: no, no sigue igual. Yo se lo he hecho saber a ella... siento que cada día que pasa la amo más, la valoro más, la admiro mucho más por lo berraca y lo fuerte que es”, respondió a la seguidora.

Más de Gente

Karol Samantha habló del daño que le han hecho a su familia por alejarlas de Epa Colombia.

“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo del año 2026: predicciones, puntos débiles y advertencias para los 12 signos del zodiaco

Así vivió Año Nuevo el presidente Donald Trump.

Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

Mhoni Vidente dio el horóscopo para la primera semana de diciembre de 2025.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

Carolina Cruz habló de su hijo Salvador y reveló por qué es un niño milagro

Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, habló de las heridas en su relación con Lincoln Palomeque y cómo logró sanar

Alerta Roja, la pelicula más vista de plataforma

El trío de oro de Hollywood: por qué ‘Alerta Roja’ sigue siendo el éxito imbatible de Netflix tras cuatro años.

Yo me llamo

Jurado de ‘Yo me llamo’ destapó dura situación económica que vivió: “Solo comía lentejas y arroz”

Sebastián Caicedo y su esposa Juliana Diez

Sebastián Caicedo rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez; confesó su arrepentimiento: “Sentíamos que le fuimos infieles”

"Esto da lástima", le dan palo a por extravagante comportamiento

Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Estas prácticas pueden estar dañando su televisor y disminuyendo la vida útil del electrodoméstico

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Noticias Destacadas