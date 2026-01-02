“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

Desde principios de 2025, Epa Colombia se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una pena de cinco años y dos meses por los actos de vandalismo contra el sistema TransMilenio ocurridos durante el paro nacional de 2019.

El proceso judicial no solo impactó su rol como influencer y empresaria, sino que también dejó huella en su entorno más cercano: familiares, amigos y colaboradores.

Conocida por su presencia polémica en las redes sociales y por varios proyectos con su empresa, la creadora de contenido atraviesa uno de los capítulos más complejos de su vida.

Debido a la celebración de Año Nuevo, una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram volvió a hacer que se hablara de ella y de su pareja.

La imagen, en la que aparece junto a su prometida, Karol Samantha, estuvo acompañada por un mensaje cargado de afecto y una promesa personal que habla de un giro bastante importante en la historia de ambas.

Epa Colombia le pidió matrimonio a Karoll Samantha desde la carcel. Foto: Canal RCN (Buen día, Colombia)

En la historia se pudo leer: “Hoy, hace un año, no nos casamos, nos separaron de la manera más cruel. Espero que este 2026 sí sea nuestro año, mi reina linda”.

Con esta primera parte del mensaje, Epa Colombia habló de cómo los sueños que tenían ambas como pareja y familia se vieron frustrados por su condena. Sin embargo, destacó la fe y la esperanza que tiene en que este año todo sea mejor para ellas dos y para su hija, Daphne Samara.

Además, Daneidy Barrera Rojas aprovechó para agradecerle a Karol por ayudarla con su empresa todo este tiempo y por todo el empeño que ha puesto por mantener su relación, así como por ser una gran mamá con su bebé.

“Gracias por sacar mi empresa adelante, por ser una súper mami y sobre todo por amarme. Este año que viene prometo casarme contigo, tenme paciencia”, agregó Epa Colombia, recalcando que sigue en pie el matrimonio de las dos.

Epa Colombia le mandó mensaje de Año Nuevo a su prometida y recalcó promesa que tienen. Foto: Instagram: @epa_colombia

Vale la pena recordar que en meses pasados, luego de que Yina Calderón fuera eliminada de La casa de los famosos, Epa Colombia tuvo un espacio virtual en el matutino Buen día, Colombia y, allí, aprovechó para proponerle matrimonio a su novia, a quien le fue entregada una pulsera que ella le hizo estando recluida.

Meses atrás, y luego de la propuesta, Karol Samantha recibió la pregunta de si seguía sintiendo amor por Epa Colombia, y ella se sinceró al respecto.

“Amiga, respondo a tu pregunta cuando me dices que si tu amor sigue igual por la Epa: no, no sigue igual. Yo se lo he hecho saber a ella... siento que cada día que pasa la amo más, la valoro más, la admiro mucho más por lo berraca y lo fuerte que es”, respondió a la seguidora.