Gente

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

En medio de la reclusión de Epa Colombia, su pareja publicó un mensaje cargado de fe y esperanza que conmovió a sus seguidores y marcó el cierre de un año difícil.

Redacción Gente
28 de diciembre de 2025, 11:10 p. m.
Karol Samantha y el mensaje de fin de año cargado de esperanza.
Karol Samantha y el mensaje de fin de año cargado de esperanza. Foto: Instagram @karol_samanthaa17

Mientras el 2025 termina y la farándula nacional mira hacia 2026, el año de Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, ha estado marcado por uno de los episodios más difíciles de su vida pública y privada: el cumplimiento de una condena de más de cinco años de prisión por actos vandálicos cometidos en 2019 contra bienes públicos.

En medio de esta compleja situación, la pareja sentimental de Barrera, Karol Samantha Barbosa, publicó en sus redes sociales un mensaje de fin de año que más que una despedida festiva fue una declaración de fe, resiliencia y lealtad frente a la adversidad.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Fe y resistencia ante la adversidad

En una historia de Instagram compartida a finales de diciembre, Karol Samantha subrayó que “este año sin duda ha sido uno de los más difíciles” y, aunque su pareja no está junto a ella físicamente, resaltó su confianza en un futuro de victoria.

De acuerdo a lo que se registra en un artículo de entretenimiento del medio KienyKe, el mensaje, acompañado por una fotografía, apeló a la fe religiosa y a la esperanza colectiva:

“La misericordia de Dios ha sido perfecta, aún no estás aquí con nosotros, pero tenemos la fe en que al justo le llega su momento de victoria… Familia Epa Colombia vamos por todo”.

Este texto no solo fue una muestra de cariño personal, sino también un llamado a la comunidad de seguidores y simpatizantes para mantener la esperanza y seguir apoyando la causa tanto emocional como públicamente.

Su uso de palabras como “victoria” y “fe” ha resonado en numerosas publicaciones de farándula que replicaron la historia y comentaron el gesto como un acto de amor y perseverancia en tiempos difíciles.

Transición del año y retos legales: impacto en la imagen pública

La relación entre Barrera y Karol Samantha ha sido observada de cerca por seguidores y críticos.

La pareja no solo ha compartido momentos personales, sino que Karol también ha estado al frente de los negocios de Epa Keratinas, respondiendo a rumores y críticas sobre la situación financiera y operativa de la marca mientras Epa está recluida, según lo informa Infobae.

El mensaje de fin de año, más que una simple felicitación, actuó como un recordatorio de la dimensión humana detrás de una figura mediática polémica, atrapada entre procesos judiciales, la gestión empresarial de su marca y el impacto emocional de estar lejos de su familia.

Yina Calderón recordó a Epa Colombia y mostró fuerte preocupación: “Me da bastante tristeza”

La publicación se interpretó como un acto de amor en tiempos de crisis, uniendo fe, resiliencia y una narrativa de esperanza que intenta trascender las dificultades de 2025.

En un país donde las redes sociales y la farándula se cruzan con temas de justicia, sociedad y opinión pública, este mensaje no solo marcó el cierre de un año intenso para Epa Colombia.

También proyectó la historia hacia 2026 con un enfoque en la fortaleza emocional y el apoyo incondicional de quienes están a su lado.

