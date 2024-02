Jorge Rausch reveló los trucos de los restaurantes: “no acepte la primera recomendación del mesero”

Jorge Rausch es considera do como uno de los gurús de la cocina y esa fama no ha sido adquirida en vano, pues para nadie es un secreto que la calidad de sus platos lo ha hecho ganador de más de una estrella Michelin.

Secretos que guardan algunos restaurantes

“¿Qué tan cierto es que los recomendados del chef, en la carta de un restaurante, son los platos que no se están vendiendo casi?”, le preguntó Adrián Parada, a lo que respondió entre risas: “Eso es cien por ciento cierto”.

Y además, Jorge Rausch hizo un comentario que sembró más de una duda en el ambiente: “Y como decía Anthony Bourdain , nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada ¡Mentiras, esto no es verdad!”.

Estas palabras desencadenaron una serie de comentarios, entre los cuales destacaron: “Yo siempre escuché de eso y ahora Rausch me lo confirma”, “con razón la mayoría de ‘all you can eat’ son los lunes” y “tiene todo el sentido”.