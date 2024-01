Mary Méndez dio la cara por polémica con restaurante de James Rodríguez; ‘La Red’ confirmó si “quebró” o no

Pese a que todo pintaba bien, el lugar terminó envuelto en una inesperada polémica, debido a unas declaraciones que se dieron en un programa de entretenimiento. Especulaciones aseguraban que esta idea no estaba muy bien y los ingresos económicos no eran los esperados.

“ Le están proponiendo a James nuevos negocios. Acuérdense que James, al parecer, me contaron, se rumora, se dice y se especula, que quebró con su restaurante acá en Bogotá. Así que mejor que invierta mejor su platica ”, dijo en aquel capítulo del formato.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el negocio no lleva ni un año de abrir las puertas al público, la versión de una posible crisis tomó fuerza en las plataformas y llegó hasta oídos de los administradores, quienes, a través del reconocido abogado Miguel Ángel del Río Malo, se pronunciaron en contra de las declaraciones de la celebridad.

Mary Méndez puso la cara y aclaró en ‘La Red’ si ‘Arrogante’ quebró

Según lo registrado, en una dinámica que estaban realizando, la samaria quiso aclarar lo que se había dicho en el pasado y confirmó si era verdad o no que Arrogante estaba en la quiebra. La presentadora, con un tono particular, señaló que esto no era cierto y que, por el contrario, todo seguía normal.