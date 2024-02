“Restaurantes no sirven sobras los lunes”: el fuerte ‘regaño’ de Leo Espinosa a Jorge Rausch por afectar “prestigio” de los cocineros

Leonor Espinosa es considerada una de las mejores chefs del país y se ha ubicado en importantes rankings de cocina internacionales. En 2022, por ejemplo, obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo, según el listado The World’s 50 Best Restaurants, que elabora la revista británica Restaurant .

La también escritora y empresaria es además muy activa en sus redes sociales. Y a través de ‘X’ (antes Twitter) se pronuncia no solo sobre el sector gastronómico en el país, sino sobre temas de relevancia nacional.

Precisamente, la chef no ocultó su molestia sobre un comentario que hizo su colega Jorge Rausch: “Nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada”.

Ante esa declaración la creadora de Leo, uno de los más reconocidos restaurantes de Colombia, no se quedó callada y en una sentida publicación le respondió a Rausch.

“Infundada y no generalizable la conjetura de que los restaurantes sirven sobras los lunes, afectando el prestigio de los cocineros, más cuando hoy día la industria de la restauración aboga por un enfoque consciente. Las sobras utilizadas, supongo, son aprovechadas por conceptos comerciales, cuyo principal objetivo difiere de aquellos que priorizan prácticas éticas”, manifestó Espinosa.

“Si vas a opinar sobre algo que yo dije, primero míralo. Estaba en un standup comedy y fue un chiste que terminé diciendo, que era tomando del pelo. No fue en una entrevista. Yo no sé lo que tú haces y por eso no opino de tu trabajo, así que tu tampoco lo hagas. “Verifica”, respondió Rauch visiblemente molesto.