Jorge Rausch revivió su paso por el ejército israelí con inédita foto: “Fue duro”

Jorge Rausch es uno de los jurados del reality de cocina más aclamado por los seguidores en la televisión colombiana, ‘Masterchef Celebrity’, en el cual suele trabajar junto a sus coequiperos y colegas, el cartagenero Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier.

Ese programa llegó al final de su quinta temporada el pasado 8 de octubre, día en el que los finalistas Adrián Parada, Nela González, Carolina Acevedo y Daniela Tapia tuvieron que hacer un menú de cuatro tiempos (entrada, plato fuerte de mar, plato fuerte de tierra y postre) para que al presentarlo fueran los chefs quienes escogieran al ganador.

Jorge Rausch dio detalles de su paso por el ejército israelí | Foto: 1: Tomado de Laura Acuña - "La SEPARACIÓN de mi ex esposa, no fue fácil" Jorge Rausch | La Sala De Laura Acuña T28 E4 - Fotograma: 46:09

Quien logró la ventaja y el premio fue la actriz ibaguereña Carolina Acevedo, quien con la ayuda del chef Harry Sasson diseñó un menú inspirado en su tierra, Tolima, con el que logró descrestar a los jurados por sus técnicas, emplatados y sazón.

De los tres jurados que han estado presentes en todas las temporadas, quien ha llamado más la atención de los televidentes ha sido Jorge Rausch, por lo que día a día buscan conocer más de él.

Este chef de origen polaco y austriaco, aparte de ser uno de los jurados que más tiempo lleva en el reality, también tiene en Colombia varios restaurantes: Local by Rausch, el cual tiene junto a su hermano Mark Rausch, Criterión, Bistronomy By Rausch y La Apuesta by Rausch.

Jorge Rausch recordó su experiencia en el ejército israelí

Lo que muchas personas desconocen, es que el reconocido chef estudió economía y emigró a Israel a los 26 años con el propósito de terminar sus estudios, pero tuvo que poner pausa para realizar el servicio militar, como todos los israelíes.

Jorge Rausch habló de su momento en el ejército israelí. | Foto: Captura de pantalla tomada de Canal RCN - Diego Sáenz hizo llorar a Carolina Acevedo tras despedirse de MasterChef Celebrity

“Me fui a Israel a terminar economía. Me fui a vivir con unas compañeras, una de ellas terminó siendo mi esposa, Orit. El primer día que llegué a la casa, cociné y las señoritas se pararon y yo lavé la losa. El segundo día sucedió lo mismo, pero yo les dije ‘con mucho gusto les cocino, pero ustedes lavan la loza’, y me dijeron que sí. Terminé cocinando todos los días con un libro de cocina que compré. Haciendo platos y salsas, me enganché en esto”, dijo el chef a la Revista Cromos.

De tanto intentarlo en la cocina, se dio cuenta de que esa era su verdadera pasión, por lo que decidió abandonar sus estudios en economía y contactar a un primo coronel y contarle que quería ir al ejército a cocinar, a lo cual recibió una negativa rotunda por parte de su familiar, pues le dijo “¡No! Ahí solo van los criminales, no puede ir a cocinar”.

Sin embargo, el chef logró hacer lo que tanto quería: “Los últimos meses me tocó hacer guardia en un puesto ubicado en la frontera de Egipto. Era un puesto chiquitito, no tenían cocinero. Entonces yo cocinaba y todo el mundo andaba feliz conmigo. Después sí me fui a Inglaterra”.

El reconocido jurado publicó en sus redes sociales una foto de él en su juventud en la que se puede apreciar su vestimenta de militar, y en la descripción de la imagen dejó claro que su paso por el Ejército fue duro, pero no tanto como el entrenamiento de cocina en Europa.

Jorge Rausch, jurado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Canal RCN