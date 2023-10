Jorge Rausch y Jean-Claude Bessudo, dos de los judíos más reconocidos en Colombia, condenaron los ataques de Hamás: “Preocupa mucho no solo lo que ocurrió, sino lo que va a pasar”

Jack Goldstein

Todos en Israel, sus 9 millones y tanto de ciudadanos son mi familia, eso incluye el 25 por ciento de población que no es judía. En este ataque cayeron inmisericordemente ciudadanos de 40 o más países, incluyendo dos colombianos no judíos. Y en esta situación, todos son familia”.

Jorge Raush

“Estoy superpreocupado, supertriste, más allá de que mi mamá, mi hermano, sus hijos, su familia, mis tíos viven allá, yo también viví allá, yo soy israelí también. Es una cosa que nunca había pasado antes, no a este nivel y preocupa mucho no solo lo que ocurrió, sino lo que va a pasar. Afortunadamente, donde ellos viven, que es un pueblo un poco más al norte y no ha pasado nada, no han caído misiles y lo que ha ocurrido es más cerca de Gaza. Mientras que donde está mi familia está mucho más cerca a la frontera con Jordania. Hay varias cosas que me preocupan: lo primero, es que esta situación se extienda al Líbano, que se pueda extender a Siria y que termine siendo una guerra por todos los frentes. También preocupa que la respuesta que va a tener que tomar justificadamente Israel tendrá que ser muy dura y esa no es la idea, pero pues van a tener que hacer lo que tienen que hacer para poder garantizar su seguridad”.