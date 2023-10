“Debería dedicarse a gobernar Colombia”: el famoso chef Jorge Rausch arremete contra Gustavo Petro por no condenar ataque de Hamás contra Israel

Además, lanzó fuertes cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro, por no condenar los ataques de los extremistas palestinos. De igual manera, reclamó al gobierno por comparar lo que ocurre en Gaza con el holocausto judío que se vivió en la segunda guerra mundial a manos de la Alemania Nazi.

Jorge Rausch: Súper preocupado, súper triste, más allá de que mi mamá, mi hermano, sus hijos, su familia, mis tíos viven allá, yo también viví allá, yo soy israelí también. Es una cosa que nunca había pasado antes, no a este nivel y preocupa mucho no solo lo que ocurrió, sino lo que va a pasar.

J.R.: Afortunadamente, donde ellos viven, que es un pueblo un poco más al norte, no ha pasado nada, no han caído misiles y lo que ha ocurrido es más cerca de Gaza. Mientras que donde está mi familia está mucho más cerca a la frontera con Jordania

J.R.: Varias cosas, lo primero que preocupa es que esta situación se extienda al Líbano, que se pueda extender a Siria y que termine siendo una guerra por todos los frentes, eso preocupa por un lado. También preocupa que la respuesta que va a tener que tomar justificadamente Israel va a tener que ser muy dura y esa no es la idea, pero van a tener que hacer lo que tienen que hacer para poder garantizar su seguridad.

Estados Unidos no aguantó más y se fue de frente contra Petro: “Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente”; le piden que “condene a Hamás”

SEMANA : ¿Cómo ha tomado las declaraciones del presidente Petro de estar del lado de Palestina y no condenar los atentados de Hamás?

J.R.: Petro debería dedicarse a gobernar Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional a nadie le interesa lo que él diga. Por otro lado, él no tiene una opinión objetiva, yo no quiero decir que uno tiene que ser proisraelí, pero él no tiene una opinión objetiva, y además, más allá del gobierno de Irán el único país que está tomando una posición en este momento es el gobierno de Colombia, el presidente de Colombia, o sea, él vive en una realidad paralela que nadie entiende.