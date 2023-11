Leonor Espinosa: la única colombiana en el Top 100 de los Best Chef Awards 2023

La gastronomía colombiana continúa marcando precedentes de talla internacional. Este martes los premios The Best Chef Awards dieron a conocer, desde Yucatán, en México, los 100 nombres de los mejores chefs del planeta en su séptima edición. Tres colombianos fueron destacados por la autenticidad de sus platos.

La reina de la cocina colombiana

Gracias a su variada apuesta culinaria que ofrece en su restaurante “Leo”, ubicado en Chapinero Alto, esta cocinera fue nombrada en 2022 como la mejor chef del mundo por The World´s 50 Best. Ahora ocupa la posición número 34 en los Best Chef Awards, subiendo 35 casillas con respecto al listado anterior (ocupó el puesto 69).