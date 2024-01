Epa Colombia denunció que su empresa de keratinas fue víctima de robo y anunció recompensa; publicó video del crimen

El video del robo

Epa Colombia habló de los difíciles momentos que ha atravesado por su embarazo

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco. He tenido muchos cambios en el cuerpo, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las areolas se pusieron súper negras”, dijo.