Epa Colombia respondió a las críticas por su relación con Karol Samantha

Cuestionan la futura crianza de su hijo

Siempre en el blanco de las críticas

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las aureolas se pusieron supernegras, he estado así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan”, expresó Epa Colombia.