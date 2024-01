Confusión entre los jurados de ‘La voz Kids’ por el tono de un participante, pensaron que era una broma

La confusión de la noche

En medio de la confusión no sabían si darse la vuelta y ver al intérprete o si se trataba de una chiste por parte de la producción del programa, pues la voz que escuchaban no parecía ser la de un niño, sino la de una persona de mucha más edad.

Casi se queda por fuera del reality

En medio de la particular situación los jurados no se animaban a tomar una decisión, por lo que el participante casi se queda sin la oportunidad de ser escogido para hacer parte de alguno de los equipos.

“¿Ya terminó tu cambio de voz, ya hiciste tu transición? (...) Me sentí paralizado, no supe qué hacer, pensé que estaba en ‘La Voz Senior’”, fueron las palabras de asombro de Cepeda, quien fue el único que no se volteó para ver la a Jerónimo durante su interpretación.