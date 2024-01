Julio Sánchez Cóccaro aseguró que se le apareció la Virgen de Fátima cuando estaba “entre la vida y la muerte”

Julio Sánchez Cóccaro es uno de los actores colombianos más queridos y admirados del país gracias a su extensa trayectoria en la televisión, donde ha interpretado todo tipo de personajes, demostrando frente a las cámaras su versatilidad y profesionalismo mientras se ha ido ganando el cariño de los espectadores que han sido testigos de su esfuerzo y dedicación en su carrera.

Entre los proyectos más exitosos de los que ha hecho parte está la novela ‘Pandillas, guerra y paz’, que sigue estando en la memoria de los colombianos, ‘Hasta que la plata nos separe’ en su versión de 2022, ‘Enfermeras’, ‘Amar y vivir’, ‘El general Naranjo’, ‘La ley del corazón’ y más.

A este historial de experiencias se suma su más reciente participación en el reality ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2021), un proyecto en el que tuvo la oportunidad de mostrar en esencia varias de sus cualidades y valores como ser humano, sin encarnar ningún papel, sino mostrándose a la audiencia tal cual es mientras trataba de sorprender con sus habilidades gastronómicas.

Pese a ser una de las figuras públicas más reconocidas de la televisión nacional, hay muchos detalles de su vida que pocos conocen y por eso sorprendió a más de uno en las últimas horas, luego hablar sobre una particular experiencia que vivió con la Virgen de Fátima en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando según él, se encontraba “entre la vida y la muerte”.

Julio Sánchez Cóccaro, actor. | Foto: Tomada de redes sociales

El relato de este suceso lo compartió en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, de Canal 1, asegurando que entre los diferentes momentos que han marcado su vida personal no puede pasar por alto el día en el que estaba en su casa y se le apareció uno de los símbolos más significativos del cristianismo, al que cada 13 de mayo se le rinde homenaje.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: ‘Todo va a estar bien’”, relató el bogotano que es padre del también actor, Variel Sánchez.

Julio Sánchez Cóccaro | Foto: Instagram @juliococcaro

Luego, explicó que este hecho se presentó en una de las etapas más duras que ha vivido, cuando se encontraba muy enfermo a causa de una neumonía língula, que “se salió de las manos”.

“Me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morir. Me pusieron por todo lado antibiótico y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte, realmente”, detalló el actor años atrás en diálogo con Suso en ‘The Suso’s Show’.

Según el actor, su estado de salud era tan crítico que ni siquiera dejaban entrar a su familia y “ese día, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido”, recordó.

Aunque apenas despertó pensó que se había tratado de un sueño o alucinación, Julio Sánchez afirmó que ese mismo día presentó una notable evolución, por lo que fue dado de alta apenas cuatro horas después.