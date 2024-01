Aida Victoria, desatada, destapó detalle de su romance con Yeferson Cossio; expuso que el paisa se enamoró: “Así de ardido lo dejé”

Pese a las situaciones, el paisa decidió hablar en el pasado sobre este capítulo de su vida, indicando que estaba arrepentido y no se sentía cómodo con todo lo que había atravesado en este aspecto. Por su parte, la barranquillera fue clara en que sí había tenido sentimientos por su colega y no había incomodidad en aceptarlo.

Aida Victoria afirmó que Yeferson Cossio sí se enamoró de ella

Allí fue cuando la entrevistadora preguntó por Yeferson Cossio, intentando saber qué fue lo que sucedió realmente tras las versiones que salieron a la luz. La también empresaria no dudó en reflejar lo transparente y sincera que era, soltando verdades que pocos sabían.

En lo que se vio, Aida Victoria indicó que todo fue bastante fugaz y ambos se enamoraron, lejos de lo que se había dicho. De manera punzante, la creadora de contenido señaló que su ex había “quedado ardido” y por eso salió a decir que se arrepentía de esta historia.

“No fuimos pareja, tuvimos un romance fugaz, tan fugaz como una estrella. Tuvimos nuestro rollo yo me enamoré un montón de él, él también se enamoró. Luego él salió diciendo ‘me arrepiento’, así de ardido lo dejé, que salió diciendo eso. Le tengo un cariño, pero las cosas no funcionaron porque la cagó ”, reveló.

“Yo a diferencia de las personas que conciben el perdonar ciertas cositas con tal de garantizar la estabilidad de una relación duradera en el tiempo, yo prefiero primera cagada que me hace, yo me voy”, agregó, afirmando que todo se trató de una jugada ‘desleal’ por parte del empresario paisa.

“¿Te montó cuerno?”, preguntó Jessica, a lo que ella respondió: “No me montó cuernos, pero fue desleal. Entonces yo ahí dije no”.