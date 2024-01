Luis Alberto Posada le salió al paso a Yeison Jiménez y le habló duro por polémicas declaraciones: “Respete la jerarquía”

Yeison Jiménez se convirtió en uno de los grandes representantes del género popular en Colombia, debido a su voz y su talento. La celebridad conquistó con letras, ritmos y shows que dio, los cuales quedaron como foco de atención de los curiosos.

De hecho, recientemente, las miradas de algunos usuarios de redes sociales se posaron en una serie de contenidos que salieron a la luz, donde se podía observar un cruce de versiones entre el artista y Luis Alberto Posada, famoso representante del género popular. Pese a que el intérprete, proveniente de Manzanares, intentó manejar la situación y dar sus declaraciones, no todo resultó de forma positiva.

Según se detalló, Yeison Jiménez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para tocare el tema, asegurando que daría su versión de lo que se estaba mencionando, pues terminó en una controversia, por, supuestamente, faltarle al respeto a su colega en una presentación. Información que se arrojó, señalaba al cantante de sabotear el sonido del veterano en pleno concierto.

Yeison Jiménez. | Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Alguien vuelve y me hace el comentario: no, que qué cagada, es que van a pensar que era usted y dije no, no me aguanto más este temita. Llamé al que era el mánager mío, Rafael Muñoz, y le dije que me haga un favor y que me comunique con su amigo para hablar con el mánager de Posada para que me regale un minuto a ver por qué me está involucrando a mí en esto”, comentó al inicio de su post.

“Efectivamente Rafa me dice que él estaba viajando y no se había podido comunicar con él. Voy a resumir la historia de esta manera. Número 1: yo no tengo dos equipos de trabajo, tengo uno solo que consta de 25 personas más o menos en escena, de los cuales todos, desde los conductores hasta yo mismo, estábamos en ese momento cantando en una tarima en Mosquera. Creo que la primera muestra de que no tengo nada que ver es esta, estaba en otro compromiso. Número dos: Pueden llamar a cualquier persona que haya hecho parte de mi equipo de trabajo en toda mi historia musical (y hay ingenieros que salieron mal conmigo, que no fuimos amigos o no terminamos en buenos términos), que nadie les va a decir que yo mandé a que se le tiraran el sonido a otro artista. En mis 32 años y en los 13 de carrera, eso no ha existido”, agregó.

Yeison Jiménez quiso ponerle fin a las especulaciones y dio conclusiones por las cuales Luis Alberto Posada podría estar de malgenio con él, o se habría llevado una imagen que no correspondía. “No sé qué le han dicho de mí: que soy agrandado, orgulloso o creído. Quienes me distinguen, saben que yo no soy así (…) No tengo rencor con el maestro, ni más faltaba, para mi fue incómodo, es incomodo aún pero de mi parte no tengo rencores contra el maestro”, apuntó.

“Me tiene un poco triste… traté de hacer las llamadas pertinentes y hacer las cosas a nivel personal. Creo que no es justo lo que están diciendo. Hice un concierto en Mosquera, entré a las 10 de la noche y salí como a las 11:50 o 12:00 hacía el segundo ‘show’ que era el de ‘Sírvalo pues’, en Bogotá. Cuando entro a tarima me cuentan que el maestro Luis Alberto Posada cantó 4 o 5 canciones, se bajó de tarima y se fue”, agregó, relatando un poco lo ocurrido y defendiéndose de los señalamientos.

Ante esto, Luis Alberto Posada rompió el silencio y le respondió a su colega, frenándolo en seco por lo dicho.

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales. | Foto: Tomadas de Instagram @yeison_jimenez y @posadarecords_

Luis Alberto Posada le respondió a Yeison Jiménez

En un diálogo con Lo sé todo, el veterano artista decidió tomar la palabra y responder, apuntando que se había sentido irrespetado y consideraba que no era justo el trato que se le dio en aquella situación.

“Yo no soy la superestrella, pero sí merezco respeto. Yo jamás hablé de Yeison”, aseguró ante las cámaras, insinuando que su compañero de género “tiraba la piedra y escondía la mano”.

“Pienso que debe retractarse públicamente”, agregó, para después decir: “Yo nunca lo he irrespetado (…) No haga cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros. Respete el género y respete la jerarquía”.

Luis Alberto Posada, en la charla con el medio, fue contundente al afirmar que había rangos y no se podía caer en estas conductas negativas en ningún instante. “Le pido el favor que respete, los hijos no le pegan a los papás”, afirmó, dejando claro, una vez más, sus largos años de trabajo en la música.