¿Qué le pasó? ‘La Liendra’ tuvo que ser hospitalizado de urgencia

“Liendritas, no les voy a negar que estoy un poco asustado, pero, pues es lo mejor. Estoy acá desde las 10:00 a.m. y después de unos exámenes, un poco de radiografías y un poco de vueltas, vean, me tienen con suero, medicamento. Lo mejor es operar. A mí nunca me han operado. Nunca me he desmayado. Nunca me he quebrado un hueso. O sea, es mi primera vez, voy a perder mi virginidad. Entonces, nada, estoy un toquesito nervioso. Entro a operación en 2 o 3 horitas y quedo hospitalizado”, señaló Mauricio.