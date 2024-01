Él es Aleks Syntek, el nuevo entrenador de ‘La Voz Kids’: ¿de dónde es y qué género musical interpreta?

“Tengo la fortuna de ser coach en el 2024 y la vamos a pasar increíble porque disfrutar a estos niños, su espontaneidad, su sentido del humor, su voz o por la música y su talento, va a ser algo inolvidable”, agregó extendiendo la invitación a la audiencia para que no se pierda ningún detalle de esta nueva temporada del concurso.

¿Quién es Aleks Syntek?

Su verdadero nombre es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, tiene 54 años y aunque nació en Mérida, del estado de Yucatán en México, cuando era muy pequeño se mudó a Ciudad de México y es el menor de cinco hermanos que no están relacionados con el mundo de la música, según contó en entrevista con Pulzo .

“La verdad que Colombia para mí es mi segundo hogar, me fascina su comida, su energía y, sobre todo, la moda. Me he comprado unas garras para mis conciertos para el escenario que están increíbles porque son muy talentosos los diseñadores colombianos. Además de que la gente es muy amistosa, las chicas son coquetas”, dijo de manera jocosa en diálogo con Caracol.