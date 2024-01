Gabriela Quitián, la niña de talla baja y envejecimiento prematuro que cautivó en ‘La Voz Kids’

Antes de empezar a demostrar su potente voz en el Diamante del programa, Elizabeth Buritacá, su madre, la presentó como “Un milagro de Dios”, revelando que desde el momento en el que se enteró de que estaba embarazada fue un camino complejo debido a que los médicos le informaron “que no tenía expectativas de vida”.

“Le pregunté el médico: ‘Señor, ella va a poder caminar’. Me dijo: ‘Sí’. Le dije: ‘No necesito más’”, narró su padre, Oswaldo Quitián, al recordar aquella época en la que estaban esperando recibirla en su hogar con ansias .

Sin embargo, sus progenitores aseguran que tenerla en sus brazos ha sido el sentimiento de alegría más grande que han podido tener y, pese a que el camino no ha sido nada fácil, Gabriela señaló que su secreto para ser feliz es “acomodar” el mundo a su manera. “En mi colegio ha sido difícil porque está adaptado para los niños de talla promedio. Utilicé desde primaria una silla que me hizo mi papá porque los otros puestos me hacían doler las rodillas. Casi todo es alto para mí”, contó.