Presentadora de CNN reveló en noticiero en vivo que padece de cáncer de mama con conmovedor mensaje

“Estadísticamente, una de ellas tendrá o padecerá cáncer de mama. Yo soy esa ‘una de cada ocho’ en mi círculo de amistades. No he estado enferma ni un solo día de mi vida, no fumo y raramente bebo. El cáncer de mama no tiene antecedentes en mi familia”, manifestó la presentadora frente a las cámaras.