Los grupos sanguíneos que tienen más probabilidades de padecer cáncer

En su sentido más general, el cáncer es definido como una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican de manera descontrolada y se esparcen por diferentes zonas del cuerpo. Aunque ese proceso de multiplicación es normal entre las células que se mueren y son reemplazadas por otras jóvenes, cuando aparece el cáncer ese proceso se modifica y forma nuevas unidades cuando no debería.

Esa creación desorganizada provoca tumores que pueden ser malignos e impactan directamente en la salud del paciente, aunque hay tipos de cáncer, como la leucemia, que no necesariamente se presentan en forma de masas.

El cáncer es una enfermedad genética, es decir, que no es contagiosa de un sujeto a otro por ningún tipo interacción a excepción del transplante de órganos. Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células son los causantes de la ya mencionada multiplicación descontrolada.

“Es una tesis que se venía manejando desde los años 50, pero que no había podido demostrarse. Con estos hallazgos, sabemos qué tipo de gente debe cuidarse más”, explica Stephen Chanock, líder de la investigación publicada por Nature Genetics .

Alimentos bajos en grasa para evitar a tiempo el desarrollo de cáncer de mamá

Por tal razón, aunque no necesariamente los alimentos eliminan las probabilidades de riesgo de afecciones, algunos sí las reducen, mientras otros las elevan.

Alimentos que reducen el riesgo de cáncer de mama

La Sociedad Americana Contra el Cáncer también señala que el de mama es una enfermedad que se le ha dado tanta importancia, con la realización de varios estudios, que se han enfocado en buscar la manera de reducir el riesgo y los buenos hábitos hacen parte de esto, entre ellos, la alimentación, asegurando que una mujer sobreviviente de cáncer de mama incluya más vegetales a su dieta. Asimismo, lo hace con granos enteros, pollo, pescado y frutas. Lo que no ocurre con quienes tienen un plan de alimentación desbalanceado que se destaca por contener carnes procesadas, rojas , embutidos e inclusive comida chatarra.

También menciona dos estudios que determinaron que reducir la ingesta de grasa no solo favorece el peso, sino el riesgo de esta enfermedad; a esto se suma la investigación de suplementos nutricionales con las cuales no hay evidencia que alguno disminuya su desarrollo, sin embargo, esto no omite sus beneficios sobre la salud.