Claudia Bahamón destapó la olla y confesó si sintió atracción por participante de ‘MasterChef’

Claudia Bahamón revela secretos de ‘Masterchef Celebrity’

Claudia Bahamón aceptó la invitación de estos tres ex participantes al programa, y allí logró compartir un rato agradable con los hombres recordando anécdotas , reviviendo momentos y respondiendo preguntas. De igual manera la presentadora oriunda de Neiva dio algunos detalles de su vida y del reality show de cocina.

Si bien la pregunta ya era bastante fuerte, Claudia no dudó en dar una respuesta segura , pero confusa: “Seguramente sí, de aquí a que haya pasado algo pues no creo”.

Ante la respuesta que dio la presentadora en medio de risas, los comediantes no perdieron la oportunidad de intentar sacar un poco más de información, lo cual no fue posible, pues Bahamón no dio detalle alguno: “Es todo lo que diré, la pregunta dice hasta ahí”.