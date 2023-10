Luego del final de ‘MasterChef’, Claudia Bahamón lanzó nueva verdad del reality

Tanto Carolina como el resto de los participantes han estado hablando de su paso por el reality, pero no han sido los únicos. Hace poco, Claudia también se sinceró sobre la producción y sobre lo ocurrido durante esta temporada.

De acuerdo con Bahamón, hubo mucho cariño entre los participantes, aunque los televidentes no lo hayan visto.

¿Qué dijo Claudia Bahamón de MasterChef Celebrity?

“Este fue un grupo bastante especial y no sé si la gente entendió realmente nuestra dinámica, hubo una conexión muy interesante en los días de grabación porque nos hacíamos bullying del bonito y eso hizo que hubiera una camaradería especial”, aseguró a El Colombiano.

“Debo aceptar que no fue la edición que se haya destacado por los grandes chefs, aunque en la final descrestaron un montón. Hay que entender que ellos no estaban en su zona cómoda y no todos tienen esas habilidades, pero de eso se trata, de cocinar con amor y cada vez mejorar más y sorprender”.