Carolina Acevedo le puso ‘tate quieto’ a las críticas por favoritismo en ‘MasterChef’: “No compré nada”

Carolina Acevedo habla de favoritismos en ‘MasterChef Celebrity’

Sin embargo, cuando la conversación se tornó más seria mencionó: “Dicen, es que Rausch la defiende, no señores, yo no compré ningún premio, yo me lo gané con el sudor de mi frente”, incluso aseguró que el chef Harry Sasson fue quien le ayudó a montar su menú de la final, pero no tuvo tiempo de ensayar.