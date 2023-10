“Cállese, hombre”: Carolina Acevedo frenó a presentador de RCN por ventilar detalle de su vida

Cada famoso que fue saliendo del reality contó su experiencia al día siguiente en Buen día, Colombia, y la actriz no fue la excepción.

Pero la conversación sobre la relación siguió avanzando, a tal punto que a la actriz le preguntaron si tenía entre sus planes casarse con él. De acuerdo con Acevedo, por el momento no, ya que quieren “disfrutar este momento juntos”.

Carolina Acevedo paró a presentador de Buen día, Colombia por revelar detalle de su vida

“Sin duda alguna, yo que te conozco de corazón y hemos compartido tantas cosas juntos, creo que de todas las veces que te has enamorado, esta es la más sensata. Es que hace 10 años atrás te enamorabas de un bobo comiendo chicle”.

“Lo conocí hace muchos años en la oficina de mi mánager un día y nos volvimos a encontrar el año pasado porque yo trabajaba con una fundación y ahí necesitaban a un diseñador biónico y le escribí. A las dos semanas me dijo, ‘me muero por verte’, y le dije, ‘yo también’, y me monté en un avión y me fui a verlo”.