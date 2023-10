Andrés López, de ‘Buen día, Colombia’, reveló cómo hizo para bajar 23 kilos en solo cuatro meses

“Me dijo, ‘mire cómo se está viendo´, me mandó una foto y pues me veía bien redondo, no con un sobrepeso mórbido, pero si me veía redondo y entonces me dijo: ´mire, le voy a ser muy sincera: siento que si usted baja de peso, se vería mucho mejor´. Y eso me quedó haciendo ruido, quedó dándome vueltas en la cabeza y esa fue una de las razones fundamentales que influyó”.