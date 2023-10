¿Qué toman los japoneses para bajar de peso? Este es el truco que tienen

Para entender los resultados, es necesario tener en cuenta que el té oolong aumenta considerablemente el gasto energético , lo cual implica ser un estimulante para la oxidación de grasas. Esta bebida es similar a la cafeína, por lo que no se deben pasar desapercibidas las contraindicaciones que tiene al ser consumida en exceso.

Una de las ventajas de esta bebida radica en no interceder en el sueño. | Foto: Getty Images/Image Source

La principal distinción de este té con el resto de infusiones radica en el grado de oxidación que tiene respecto a las grasas. Por ejemplo, el té verde no logra eso y el negro tarda más en realizar el proceso. El té oolong termina siendo un gran aliado a la hora de bajar de peso.

Los efectos del té fueron sorpresivos. Junto a la cafeína, los investigadores no dudaron en el efecto que tendría para eliminar el exceso de grasa corporal, pero con efectos negativos durante las jornadas de sueño. Empero, el resultado no fue así.

Al estudiar el estado de salud de los pacientes, encontraron que no hubo influencia negativa al momento de dormir. Los investigadores descubrieron que los patrones de sueño no se afectaron, lo cual hace que el té no hace que los pacientes se despierten en la noche. Mientras tanto, la quema de grasa se conserva durante ese tiempo.