Un famoso está detrás del triunfo de Carolina Acevedo en ‘MasterChef’; no hizo parte del reality

Carolina Acevedo se convirtió en la nueva ganadora de MasterChef Celebrity. Desde un comienzo los televidentes la vieron como una posible vencedora y lo consiguió. La actriz se llevó para su casa 200 millones de pesos, además de otros detalles entregados por el Canal RCN.

La famosa compitió en la final contra ‘Nela’ González, Adrián Parada y Daniela Tapia. Carolina descrestó a los jurados con cuatro preparaciones muy colombianas y que hablaban de sus orígenes.

El chef detrás del triunfo de Carolina Acevedo en MasterChef

Tras convertirse en la ganadora de la versión 2023, la actriz ha estado hablando con diferentes medios respecto a su paso por el reality. En una de esas entrevistas, se sinceró sobre el hombre que la ayudó a ganar.

En una conversación con RCN, aseguró que ella no creó, ni planeó los platos que presentó en el final. De acuerdo con ella, quien le ayudó con ese tema fue Harry Sasson, que es uno de los chefs más reconocidos del país.

Carolina Acevedo ahora es una amante de la cocina. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

“No hice ninguno de esos platos. El día anterior, Harry Sasson me ayudó a montar mi menú, fui a su cocina, él cocinó, yo anotaba, pero no los ensayé. Y fue como: ‘Me voy con lo que me enseñó el chef’, y mira, ese fue el resultado”.

En su diálogo con el canal, la famosa también mandó ciertos indirectazos para todos aquellos que criticaron que se llevara el premio mayor.

“Tenía que ganar yo. Perfectamente, pudo haber ganado ‘Nela’ o Adrián. Pero no, gané yo y no compré el premio, señores. Por favor, dejen de decir eso que yo no compré nada. A mí no me gusta hacer trampa”.

Carolina Acevedo fue amada y odiada durante el reality. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Precisamente, hablando de las críticas, también se sinceró sobre los comentarios negativos que recibió. Para la actriz, ella no es una mujer perfecta, así que nunca ha esperado caerle bien a todas las personas que la conocen.

“No tengo ni idea qué es lo que le pasa a la gente. Pero es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No a todos les gustan las personas que tienen el humor que yo tengo. También puede ser envidia porque yo gracias a Dios nací en una familia donde me han dado muchas oportunidades que he sabido aprovechar. Sí, he podido viajar, he podido estudiar en otros países. De pronto eso no le gusta a todo el mundo”.

Carolina Acevedo pasó por todo tipo de momentos mientras estuvo en 'MasterChef'. | Foto: Captura de pantalla tomada de Canal RCN - Carolina llora al tener poco tiempo para cocinar | MasterChef Celebrity

Además de eso, les quiso dejar un mensaje a todas aquellos que la han atacado a través de las redes sociales.

“Lo único que les puedo decir a esas personas que me escriben cosas feas y groserías es: ‘Señores, yo les mando a ustedes mucho amor y punto’. Ya el mundo está suficientemente contaminado, como para seguir contaminándolo a través de un celular. Es que ni siquiera es a los ojos, es por medio de una pantalla”.