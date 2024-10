Elianis Garrido, conmovida, contó en SEMANA cómo ‘Dance World’ cambió su vida; reveló fuerte historia de alumna: “Es referente de lucha”

El nombre de Elianis Garrido ha traspasado barreras y hoy en día, la barranquillera es conocida por su carisma, su habilidad en la actuación, su talento innegable para el baile, con el que ha ganado varios premios tanto nacional como internacionalmente, entre otros, como su espíritu emprendedor con el que se ha lanzado a varios negocios desde muy joven.

Recientemente, la barranquillera dio a conocer el lanzamiento de su estudio de baile el cual llamó Dance World by Elianis Garrido, con el que pretende llegar a la mayoría de hogares principalmente colombianos con sus clases de baile, en las que engloba grandes variedades, estilos y géneros musicales.

Elianis Garrido habla de los emotivos detalles que hay detrás de su estudio de baile 'Dance World' | Foto: Página Web de Dance World by Elianis Garrido

Elianis Garrido habla de Dance World, su estudio de baile

En diálogo con SEMANA, la barranquillera abrió su corazón y más allá de lo que ofrece y los precios del estudio, habló de lo que para ella significó crear este proyecto por el que soñó tantos años y que hoy en día piensa en expandir en ciudades como Barranquilla y Cali.

“Me sueño Barranquilla, lo tengo escrito y estoy trabajando por ello, estoy esforzándome por abrir Barranquilla y espero que sea un proyecto a corto plazo, digamos para el otro año para mi cumpleaños en octubre, poniéndole fecha”, aseguró.

De igual forma, Elianis aseguró que este es uno de sus sueños más grandes que se materializó, por lo que no le duelen los esfuerzos que hace día a día: “Estoy haciendo algo por lo que no me duele trasnochar y madrugar, a mí no me gusta madrugar, pero estoy haciendo oalgo por lo que me levanto a las 5 de la mañana [...] Esta es mí casa, yo quiero que cuando tu entres te sientas como en mi casa”.

La reconocida actriz dejó claro que en este proyecto, si bien tiene de por medio mucho dinero y una gran inversión, más allá de modelo de negocio, es su hogar donde todos los integrantes, desde profesores hasta quienes atienden a las alumnas en el estudio son personas cercanas a ella, sobre todo a su familia, la cual está plasmada en el diseño del lugar.

“He encontrado un equipo muy generoso, toda la gente que trabaja aquí ha estado en mi vida antes, ningun vino por dedo, incluso a los profesores, a todos los conozco de antes y tienen talentos inigualables”, mencionó Elianis recalcando que a Manuel lo conoció en un gimnasio en el año 2013, a Evelyn siempre la ha admirado y la considera la mejor bailarina de Colombia, y con todos tiene una historia similar.

“El diseño del baño tiene su razón de ser y cada flor que está ahí es en relación a mi familia, la bugambilia es mi abuelo, la flor de loto es mi mamá, que es la flor favorita de ella, también está mi hermana, y más”, dijo.

El objetivo más grande de Elianis con este estudio es darles a sus alumnas un lugar seguro en el que pueda olvidarse de todo por un momento, de dolores, físicos y emocionales, estrés, tristeza, soledad, entre otros, y que puedan crear comunidad al ritmo de la música y los pasos de baile, pues según Garrido “bailando todo se arregla”, que es el slogan de su estudio.

Elianis Garrido presentó 'Dance World', su aplicación y los profesores con los que trabaja. | Foto: SEMANA

Alumna de Elianis Garrido venció el cáncer y vio su salvación en Dance World

Dance World es más que un estudio de baile, es un lugar pensado para mujeres que hace que las alumnas se olviden del mundo por un rato, incluso quienes han atravesado por duros momentos como la enfermedad de cáncer.

SEMANA recogió el testimonio de María Alejandra Raad Cure, una de las alumnas de Dance World by Elianis Garrido, quien aseguró que después de librar la batalla de un agresivo cáncer que le nubló su vida por años, vio la salvación y la recuperación de su vida en el estudio de la barranquillera, incluso, en sus propias palabras, aseguró que “le cambió la vida”.

María Alejandra contó que un día, luego de presentar fuertes síntomas fue diagnosticada con cáncer tipo linforma de Hodgkin, el cual invadió su cuerpo y de un momento a otro le impidió hacer cosas que le gustaban, como hacer actividad física. Además, mencionó que cuando inició la quimioterapia vio su vida aún más restringida.

“Todo tenía que ser muy despacio, o sea, no podía sobresaltarme y además llevar el corazón a ritmos superiores, adicional a esto pues por la quimioterapia que me pusieron, yo no pude hacer actividad física porque las quimios que me ponían a mí eran de cuatro días por 24 horas, o sea, a mí nunca me desconectaban porque era muy fuerte [...] Mi actividad física era de la casa a la clínica y de la clínica a la casa”, dijo, María Alejandra.

A lo que añadió: “Me dio una anemia muy alta y entonces, pues ya no podía ni caminar ni morder, ya tenía oxígeno, estaba en un momento muy complicado”.

Tras pasar días de inmensa tristeza, desesperación y largas jornadas en la clínica, Alejandra superó el cáncer y empezó a ver opciones para retomar su vida y lo que más le apasiona hacer. Para recuperar su ritmo físico, Raad Cure aseguró que evaluó primero meterse al gimnasio, pero nunca conectó con este tipo de actividad física, y fue ahí cuando Elianis y el baile llegaron a su vida.

“Yo soy de Barranquilla, entonces uno tiene como ese flow todo el tiempo, llegué al estudio de Elianis y aquí me reencontré, me volví a recuperar, empecé a bailar en comunidad, vengo casi a todas las clases, tengo amigas, sonrío, me siento libre, protegida y soy feliz”, mencionó María Alejandra mientras aseguró que “antes usaba oxígeno, era oxigeno dependiente y ahora soporto una clase de Zumba que exige tiempo, fortaleza y resistencia”.

María Alejandra aprovechó el espacio con SEMANA para agradecerle a Elianis Garrida por ser ella y Dance World su lugar seguro.

“Es mi casita feliz, yo le agradezo a ella por haber creado un espacio donde me hace feliz, me reencuentro conmigo, me recordó quién es la Maleja y lo valiente que puedo llegar a ser, ella me mostró que sí se puede”, dijo.

Elianis Garrido junto a María Alejandra Raad Cure, alumna que salvó su vida con el baile. | Foto: SEMANA

Por su lado, Elianis Garrido habló del proceso de María Alejandra Raad y cómo el baile fue imprescindible para su recuperación: “La mitad del salón tiene problemas, cáncer, intentos de atentar contra su vida, divorciadas, cada una viene con un propósito. A Alejandra la conozco por redes sociales, era súper inspiradora aún en momentos difíciles. el día que inauguré el estudio vino con todo y su catéter a la clase gratuita y desde ahí lleva seis meses acá intensos, ya está sana, gloria a Dios y su historia no solamente me motiva y me inspira a mí sino también al resto de mis usuarias, aquí vienen otras chicas que están en quimioterapias y cuando la ven es un referente de lucha”, dijo Elianis.