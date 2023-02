Karol G habría dado pistas sobre su romance con Feid en el nuevo álbum ‘Mañana será bonito’

Karol G la sacó del estadio con el lanzamiento de su nuevo álbum musical, el cual bautizó como Mañana será bonito. Este proyecto soltó varias revelaciones que apuntaron a las colaboraciones que hizo la paisa en esta ocasión, tal y como es el ejemplo de Sean Paul, Maldy, Shakira y Carla Morrison.

La cantante cautivó con su huella en el género urbano, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes y representativas internacionalmente. Su talento y estilo marcaron en la memoria del público, el cual ahora interpreta fielmente cada una de sus letras.

Sin embargo, uno de los detalles que más interés causó en los fans de Karol G fue el supuesto romance que sostiene la paisa con Feid, otro de los grandes representantes del reggaetón en Colombia. La pareja no logró escapar de los curiosos, quienes analizaron este álbum y se percataron de un punto que demostraría que sí existe un vínculo entre los cantantes.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, un usuario de Twitter aprovechó el auge que tomó este lanzamiento musical y mencionó una gráfica que acompañó una de las canciones. La persona hizo una captura de pantalla del videoclip visualizer del tema y enfatizó en un dibujo de unos lentes que hacía parte de la imagen promocional.

Según lo que se vio en un trino, los fans asociaron el tema Tus gafitas con Feid, debido a que es un accesorio característico en el look del artista urbano. La letra habla de un gusto y una atracción, la cual va aumentando con el paso del tiempo y se hace evidente en los encuentros que tienen.

“Ey, te pienso cada una de mis noches (Ey) Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven”, se escucha en la primera parte.

“Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, continúa.

La persona en redes sociales agregó la imagen y profundizó en los lentes de color verde que aparecían en el diseño, asegurando que esto probaría el posible romance entre ambos reguetoneros. Pese a que se mencionó en el pasado sobre esta supuesta relación, cada vez se evidencia más la cercanía entre ambos tras su colaboración en FRIKI.

“¿Por qué nadie habla de los lentes de Feid en el visualizar de ‘Tus gafitas’ de Karol G?”, preguntó el usuario en el post.

POR Q NADIE HABLA DE LOS LENTES DEL FERXXO EN EL VISUALIZER DE TUS GAFITAS DE KAROL G pic.twitter.com/O6twCxmcor — la sensación del bloque 🍑 (@eliendepre) February 24, 2023

Las reacciones de algunos fans se centraron en que ya se sabía esto, además de que lo estaban haciendo evidente con el paso del tiempo. Otros afirmaron que esta era la prueba con la que se habló de aquella amistad que dañaron y se convirtió en algo más sentimental.

Es importante recordar que en los promocionales de este proyecto musical, Karol G apareció en un video dando inesperadas palabras con las que dio pistas de un posible romance con Feid. La intérprete de Provenza habría soltado pistas de su romance con el ‘Ferxxo’, pues en uno de los adelantos de la primera canción, la paisa aparece hablando con su amigo Daiky Gamboa y le cuenta que dañó la amistad con alguien. Sus fanáticos no dudaron en afirmar que se trataba del artista.

Ante el comentario: “Yo ya sé por dónde va la cosa”, la cantante se ‘desahogó’: “Nos fuimos para Puerto Rico a un lugar superchimba y entre los traguitos nos empezamos a ver diferente, y ya. Dañamos la amistad, pero más rico”, dice al inicio del video.

Segundos después, en la segunda parte del video, que es el adelanto de Tus gafitas, la cantante paisa aparece usando uno de los accesorios que caracterizan al intérprete de Hey mor: las gafas muy similares a las que él suele usar.