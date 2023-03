Karol G anuncia que debutará en el número uno de Billboard anglo, hito que ninguna latina ha logrado

La paisa Karol G podría estar viviendo el mejor momento en su carrera artística y no es para menos, pues su más reciente álbum, ‘Mañana será bonito’, ha sido un éxito rotundo en todas las plataformas por donde se mire, pues en las aplicaciones de música streaming se trepó al número uno en tan solo horas, y sus sencillos también están en el top tres de los más escuchados a nivel global, como su canción TQG, con Shakira, que está en el puesto 2 en Spotify.

Además de todo esto, esta canción con la barranquillera también rompió el récord en YouTube como la colaboración femenina más vista en sus primeras 24 horas, con casi 40 millones de visualizaciones en su primer día al aire, asunto que las dos colombianas han celebrado por separado en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.

Portada del nuevo álbum de Karol G 'Mañana será bonito'. - Foto: Instagram @karolg

Sin embargo, los hitos no cesan y Karol G ha anunciado a través de las historias de su perfil que su álbum va a llegar a lo más alto de Billboard, pero no en su versión latina, donde ya ha estado en la cima, sino en la lista oficial anglo, donde debutan artistas de la talla de Beyoncé, Adele, Taylor Swift y muchos más, que son catalogados como referentes de la música internacional.

“Familia, hace rato quería hacer este videíto, pero hoy tuve una razón que me empujó más a hacerlo y es que, primero que todo, agradecer todo el amor increíble que le han dado a mi álbum, que ha sido una cosa abismal, o sea, ha sido estratosférica”, mencionó Karol muy emocionada por el sentimiento que ha recibido de sus fans con los comentarios que dejan en las redes sociales donde han escuchado Mañana será bonito.

Karol G ha podido viajar por todo el mundo con su música y ya interpretó en vivo algunas canciones de su nuevo álbum. Scott Dudelson/Getty Images. - Foto: Getty Images

Luego la paisa continúa dando la buena noticia: “me llaman ahorita y me dicen que mi álbum va a debutar número 1 en Billboard latino, pero más allá de eso me dicen que mi álbum está en este momento compitiendo para debutar número uno en Billboard anglo, o sea, en la historia una artista latina no ha tenido un álbum #1, no lo ha tenido, no ha habido un disco número uno de una artista latina en Billboard anglo que es donde debutan Rihanna, Drake, Justin Bieber y todas las estrellas increíbles de la música que hemos crecido escuchando”.

A la paisa se le llenan los ojos de lágrimas pensando en que podría hacer historia, siendo la primera latina en lograr este escalafón y demuestra su sencillez, dejando claro que para ella lo más importante es estar allí en ese lista, no por su presencia, sino porque significa que sus fans sí han recibido el álbum tal como ella lo concibió: con mucha transparencia y amor.

“Yo tengo que decir que si soy la número dos yo ya me siento impresionante, me siento feliz, me siento agradecida, una retrochimba… Porque es mucho más de lo que yo alguna vez pensé que me pudiera pasar con este álbum tan especial; pero, pues ahí está la oportunidad de lograr este histórico número uno con Mañana será bonito, que me llena de ilusión y de emoción y ya”, afirmó la cantante.

Karol G es una de las artistas latinas más importantes del momento. Foto: John Parra/WireImage) - Foto: WireImage

Para Karol lo más importante es que sus fanáticos sigan disfrutando de su música, que al final es el gran tesoro para la paisa. “Nada más escúchenlo porque les guste, porque está increíble, pero quiero que sepan que todo el que lo ha escuchado ha ayudado para que esta persona que está aquí logre algo histórico para la música y que gracias”, añade la cantante, quien en este momento ya se enfocará solamente en posicionar el álbum y descansar, pues su 2022 fue supremamente movido y la paisa se quiere tomar unos días de descanso.