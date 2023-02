Karol G hace importante anuncio tras el lanzamiento de ‘Mañana será bonito’, ¿se retira de los escenarios?

Karol G es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial y su nombre ha estado en auge luego de lanzar la canción TQG, que cuenta con la participación de Shakira.

Cabe mencionar que dicha canción hace parte del nuevo álbum que estreno recientemente la cantante paisa y que se titula Mañana será bonito. En medio del estreno, la cantante antioqueña, conocida como ‘la Bichota’, mencionó que le dará una pausa a su carrera musical.

La artista aseguró, en medio de una entrevista con el locutor Jessie Cervantes, que ese tiempo lo dedicará a explorar otras áreas de la música por medio del estudio, ya que quiere estar más involucrada en el proceso de producción y postproducción de la misma.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí”, contó.

Y agregó: “Me di cuenta de que tengo un montón de talentos que no había descubierto en mí que quiero desarrollar. Tal vez si lo desarrollo, el día de mañana le puedo dar cosas mejores a mi público. Creo que esa pausa que voy a hacer será muy positiva para el próximo álbum y eso me da mucha emoción”.

LAS VEGAS, NEVADA - 17 DE NOVIEMBRE: Karol G asiste a la 23ª Entrega Anual del Grammy Latino en el Michelob ULTRA Arena el 17 de noviembre de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación). - Foto: Getty Images for The Latin Recor

Aumenta el clímax entre Karol G y Feid por posibles rumores de romance

Los cantantes de reguetón, Karol G y Feid, continúan levantando sospechas de su posible romance, luego de que se les viera compartir muy felices en la celebración que realizó la paisa por el lanzamiento de su último álbum Mañana será bonito.

En la celebración se encontraron personajes como Ryan Castrol, Justin Quiles, Natti Natasha y Tini Stoessel. Además, la paisa invitó a varios medios de comunicación, influenciadores, familiares, entre otros allegados que la vieron cantar sus nuevas canciones.

Lo que desató una nueva oleada de rumores de que Feid y ‘La bichota’ están en una relación, fueron los videos que se compartieron de la celebración, en los que se vieron muy juntos mientras brindaban y la artista aseguraba que el guayabo que tendría al siguiente día sería “bonito”.

Además, otros fans de los cantantes señalaron que el look de los famosos habían hecho match, pues destacaron que el aspecto de la cantante, que usó una chaqueta de color brillante y peluda y unas gafas blancas con negro, son prendas representativas del intérprete paisa.

Otros aseguraron que la canción Tus gafitas sería una dedicatoria para Feid, en donde le declara su amor y en la cual revela que gracias a él volvió a creer en ese sentimiento. Cabe recordar que los rumores del inicio de su romance se dieron luego de la colaboración que realizaron con el tema FRIKI.

Los fanáticos de los dos cantantes están muy atentos a sus movimientos juntos. Foto: Instagram @feid. - Foto: Foto: Instagram @feid.

Además, cabe resaltar que ambos artistas del género urbano se siguen mutuamente en Instagram, y en una de las publicaciones de Karol G, en la sección historias, reveló que su canción favorita de su nuevo álbum es Tus Gafitas.

La letra de esta canción habla de un gusto y una atracción, la cual va aumentando con el paso del tiempo y se hace evidente en los encuentros que tienen.

Karol G usa las mismas gafas y chaqueta que sería de Feid. - Foto: Tomada de Instagram: @Feid

“Ey, te pienso cada una de mis noches (Ey) Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver. Dejaste tus gafitas en mi coche. Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven”, se escucha en la primera parte.

“Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar. Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”, continúa.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, un usuario de Twitter aprovechó el auge que tomó este lanzamiento musical y mencionó una gráfica que acompañó una de las canciones. La persona hizo una captura de pantalla del videoclip visualizer del tema y enfatizó en un dibujo de unos lentes que hacía parte de la imagen promocional.