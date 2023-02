Shakira y Karol G se pelean con Miley Cyrus el primer lugar de lo más escuchado a nivel global

Shakira y Karol G están imparables con su nueva canción TQG, que hace aparte del nuevo álbum de la paisa, Mañana será bonito, disco que debutó en las plataformas digitales como la producción de estudio más escuchada vía streaming, además de contar con que el video de la canción de las dos colombianas rompió el récord del debut de una colaboración femenina más exitoso de la historia de YouTube.

La misma Karol G agradeció a todos sus fanáticos por cada una de las reproducciones de su video y su álbum, pues aunque los números no son el fin de La Bichota, sí demuestra “el amor y el cariño” que le tienen a su música y ese sí es el objetivo que tiene la paisa cuando entra al estudio de grabación y se aventura a crear canciones que luego ofrece a luminarias como Shakira.

Shakira y Karol G en el final de TQG. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito… No se trata de los números solo, pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ De verdad que significa el mundo entero para mí ❤️‍🔥🌸 No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! 🦋🌸🌈🌷☀️🌥️🍄 GRACIAS!!!”, escribió la paisa en su publicación.

Lo mejor del caso es que sus fanáticos le hicieron caso a la paisa y ahora la canción con Shakira, TQG, se ubicó en la posición número dos del chart global de Spotify, tan solo por debajo de la canción Flowers de Miley Cyrus, que lleva ya varias semanas en lo más alto de esta lista y que fue la única que logró destronar a la “tiraera” de Shakira con Bizarrap, Music Session # 53, que también estuvo de número uno de este prestigioso conteo.

Flowers de Miley Cyrus es actualmente la canción más escuchada de Spotify. Foto: Instagram @mileycyrus. - Foto: Foto: Instagram @mileycyrus.

Estar en lo más alto del chart global de Spotify significa que dicha canción es la más escuchada en la aplicación de música streaming más famosa y usada del mundo, lo que no solo genera prestigio y un mano a mano con todos los artistas del momento a nivel internacional, también genera muy buenos dividendos pues cada reproducción representa una fracción de dólar para los artistas y estar en el número uno requiere millones de plays.

Además de que TQG ya está en el segundo lugar del chart, tanto Shakira como Karol G también tienen otra canción, cada una, entre las 10 primeras canciones de esta lista. La barranquillera se mantiene junto a Bizarrap en la sexta posición, con los sencillos Boy’s a Liar Pt. 2 de Pink Pantheress, Kill Bill de SZA y Die For Yoy - Remix de The Weeknd y Ariana Grande por encima. Cabe destacar que esta última canción se estrenó el mismo día que el álbum de La Bichota y ocupa el tercer lugar.

Por su parte, Karol G cuenta con TQG en la segunda posición y X si volvemos, junto a Romeo Santos, en la décima posición. Este reguetón sensual y erótico se estrenó semanas antes del álbum y logró una gran recordación que se consolidó con el lanzamiento de Mañana será bonito, nombre del nuevo disco de la paisa, que sigue punteando en reproducciones con sus 17 canciones, entre las que se encuentran las ya conocidas Provenza, Cairo y Gatúbela, y que ya dejó en la memoria de muchos otras tonadas y letras que se escuchan en Besties, Mientras me curo del cora y Tus gafitas, sencillo que le adjudican a la declaración oficial de amor de Carolina hacia el cantante antioqueño Feid.

Portada del nuevo álbum de Karol G 'Mañana será bonito' - Foto: Instagram @karolg

Queda esperar entonces si el bombazo de TQG logra destronar a Flowers y si es así, sería la primera vez que dos colombianas están juntas en esta posición.