Karol G confiesa que está enamorada de nuevo: “la vida acaba de traerme a alguien”

La cantante Karol G es una de las artistas más aclamadas del momento y todo gracias al lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’, que se catapultó como el lanzamiento femenino más exitoso de lo que va de 2023 y se posicionó en los primeros lugares de las diferentes plataformas de música streaming, ratificando una vez más el poder y el talento de la paisa como una cantante de talla mundial.

Uno de los mayores atractivos de este álbum es sin duda la colaboración de la antioqueña con su coterránea Shakira, con quien canta y baila con sensualidad en TQG, canción que también rompió récords en redes sociales como YouTube y en este momento sigue en la segunda posición del chart global de Spotify, superada tan solo por la sensacional Flowers de Miley Cyrus, la única canción que destronó el número uno de la Music Session # 53 de la barranquillera con Bizarrap.

Shakira y Karol G en el final de 'TQG'. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

Las dos colombianas siguen haciendo historia y más que todo la paisa, codeándose de tú a tú con leyendas como la misma Shakira, Miley Cyrus, The Weeknd, Ariana Grande, Harry Styles y todos los que también están en la contienda de los más escuchando en todo el planeta.

Y no es para menos el gran auge y éxito del álbum de Karol G, pues no solo TQG es un buen producto sonoro de este trabajo discográfico que se cocinó por casi dos años completos. Son otras 16 canciones las que demuestran una madurez en sonidos y una evolución en cuanto al género urbano que la paisa está mostrando ante sus millones de fanáticos y los tantos miles de expertos musicales que hay en la industria.

Lista de canciones de su nuevo álbum. - Foto: @karolg

Sonidos muy reguetoneros a la vieja usanza y otras canciones que navegan entre lo pop, lo electrónico, lo caribeño y hasta el corrido mexicano también cautivan en este álbum, uno de los más personales y emotivos que ha realizado la nacida en Medellín en 1993, quien en su última entrevista con el diario The New York Times reafirmó todos los sentimientos que están plasmados en este álbum, desde su despecho a causa de la ruptura con Anuel AA, hasta el renacer del amor gracias a un nuevo hombre que ya hace parte de su cotidianidad.

“Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo. Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum. Iba a estar realmente enojada por el amor y todo, y al final del álbum ahora lo estoy sintiendo de nuevo”, afirmó Karol en su muy particular y paisa inglés, que ya maneja a la perfección dada su trayectoria internacional.

Aunque Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, no dijo exactamente quién era este hombre ni dio pistas de si se conoce o no, el disco sí lo hizo por ella, pues en él hay varias canciones que hacen alusión a una nueva ilusión y una en específico casi que grita el nombre de la nueva pareja de la paisa.

Se trata de la canción Tus gafitas, la séptima en la lista oficial del álbum, en la que Karol se desata en amores hacia aquel que dejó sus lentes de sol en su carro y ese se ha vuelto el amuleto amoroso de ella mientras siente la ausencia del hombre con el que ahora quiere estar en este momento.

Esta sería la pieza clave para confirmar el romance. - Foto: Tomada de Instagram: @Feid

Ese hombre sería el cantante antioqueño Feid, todo porque las dichosas gafitas están representadas en la portada del disco con un marco verde, tono especial de la grafía y el look del reguetonero, a quien se le vio muy animado acompañado a su coterránea en la celebración oficial del lanzamiento del álbum. Además, desde hace ya varios meses los rumores de una relación entre los dos han adquirido tanta fuerza que los fanáticos de los dos artistas ya dan por hecha la consolidación de dicho amor.