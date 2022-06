Natalia Durán, quien fue abusada por su papá, dijo que lo perdonó

En el último año, la actriz Natalia Durán ha batallado con un cáncer de tiroides que la obligó a someterse a varias cirugías, radioterapia y quimioterapias. En los momentos más difíciles de su tratamiento, ella siempre ha querido informar a sus seguidores cómo se siente a través de sus redes sociales.

En una entrevista concedida al programa de farándula Lo Sé Todo Colombia, la actriz hizo varias revelaciones sobre su vida privada. Lo más sorprendente que confesó es que fue víctima de abuso sexual en su infancia por parte de su propio padre, Fernando Segura. “Yo tengo dos papás. Soy Natalia Durán porque soy adoptada por Mauricio Durán. Mi papá biológico abusó de mí sexualmente, hasta que yo tenía tres añitos”, contó la actriz al mencionado programa de espectáculos.

Siempre que habla sobre este tema, se le entrecorta la voz y sus lágrimas comienzan a bajar por su rostro. Sin embargo, luego de un largo proceso, Durán aseguró que pudo perdonar a su padre, a pesar del acto maquiavélico que sufrió por parte de él y a tan corta edad. ¿Perdonaste a tú papá, le pregunta el entrevistador para el programa Los Informantes y ella contestó, “claro que sí, hace años, dijo de manera sencilla, corta y contundente la actriz colombiana”. A pesar de haber encontrado esa paz interior, Natalia nunca pudo confesarle frente a frente su perdón, debido a que Segura falleció antes que ella pudiera hacerlo.

Natalia lanzó hace unos meses un video en su canal de Youtube, llamado Partecitas de mi vida, en el que cuenta en detalle todo su proceso para lograr la recuperación del cáncer de tiroides. “Este video va dedicado a mi familia, quienes me han apoyado incondicionalmente y sostenido ahora y durante toda mi vida. Los amo, son la razón de mi existir. A todos mis amigos quienes saben muy bien cuánto los amo y a quienes han llenado mi vida de momentos únicos de amor y apoyo en los diferentes momentos de mi proceso. A todos quienes me mandan mensajes, oran por mí y me mandan su amor, gracias por sostenerme y llenarme de motivos para seguir”, escribió Natalia en el resumen de la grabación.

Desde su cuenta de Instagram, la vallecaucana aclaró que con ese video no pretende enseñarle nada a nadie, porque no es una experta en la enfermedad que padece. Dice no tener la verdad absoluta y pidió a quienes lo vean que atesoren lo que les sirva, y “lo que no que lo echen a la caneca”.

Reiteró que tenía la profunda necesidad de desahogarse visceralmente, por lo que considera que este primer video es su compartir honesto, muy personal. “Me faltan muchas cosas por decir, profundizar un poco más sobre el cáncer. Agradezco a mi familia, por ellos estoy viva, los que me han acompañado y los que saben lo que he pasado”.

Natalia es madre de tres hijos: Mía, Nina y Dante. Se ha casado dos veces, la primera con Juan Pablo Durán (músico y modelo colombiano) y la segunda vez con Álvaro Gilibert, chef profesional, de quien también se separó.