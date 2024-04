‘Desafío XX’ en Colombia: Andrea Serna reveló cómo se decidió la locación; aseguró que solo hizo una sugerencia

El canal Caracol ha encontrado en los realities su poder , tanto así que han sacado programas musicales como La Voz (en versión kids y senior), A otro nivel y Yo me llamo ; por otro lado, tiene el reality de fuerza y agilidad Desafío , con el que lleva al aire 20 años, cumplidos en este 2024.

¿De qué trata ‘Desafío XX’?

| Foto: Desafío The Box

Desafío The Box | Foto: Desafío The Box

Polémica por el estreno del ‘Desafío XX’

Pese a la intención de celebrar los 20 años del reality basados en sus orígenes en territorio colombianos, muchos seguidores e internautas han asegurado que no están de acuerdo con la locación escogida para dicho evento.

Esta producción se ha llevado a cabo en lugares icónicos del mundo como: Panamá (2004, 2007, 2008, 2009, 2010), República Dominicana (2006, 2011, 2017, 2018, 2019), Senegal (2013), Marruecos (2014), India (2015) y Trinidad y Tobago (2016), por lo que muchas personas no se explican cómo para conmemorar el cumpleaños del reality se haya escogido Tabio, Cundinamarca.

A lo que añadió: “Entonces, en la conversación en la que pude estar yo les decía: bueno —y no sé si tiene coherencia que a raíz de la pandemia nos hayamos quedado en Colombia—, pero ¿justo cuando coincide esta época de los 20 años vamos a empacar maletas e irnos del país que vio nacer el Desafío? Me parece que hay algo que no cuadra”.