La millonaria inversión militar de Israel: estos son los aviones de combate de última generación que fortalecerán su defensa

Israel aprobó la compra de un cuarto escuadrón de cazas F-35 de Lockheed Martin y un segundo escuadrón de F-15IA de Boeing, “valorados en decenas de miles de millones de séqueles”, informó este domingo, 3 de mayo, el ministerio de Defensa israelí.

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“Estas aeronaves refuerzan la abrumadora superioridad aérea de Israel”, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una grabación de video ante el Comité Ministerial de Adquisiciones.

Este es el primer paso en la ejecución del “plan de fortalecimiento” que pretende el Ejecutivo israelí para la próxima década, que ya ha sido ratificado por la Oficina del Primer Ministro y por el ministerio de Defensa, y que contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 120.000 millones de dólares) para ese período, además del presupuesto de Defensa anual, que para 2026, ya ha sido también aumentado.

Israel desarrollará sus propias aeronaves

Netanyahu afirmó que gran parte de este presupuesto de defensa ampliado se destinará a la producción de municiones en Israel, reduciendo así la dependencia de países extranjeros. Asimismo, señaló que Israel desarrollará aeronaves de vanguardia. “Desarrollaremos aeronaves innovadoras. Esto cambiará por completo el panorama”, aseguró.

“Además de atender las necesidades inmediatas de adquisición en tiempos de guerra, tenemos la responsabilidad de actuar ahora para asegurar la ventaja militar de las FDI dentro de diez años y más allá”, declaró el director general del Ministerio, Amir Baram, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel.

En diciembre, Boeing recibió ya un contrato de 8.600 millones de dólares con Israel, que incluye 25 nuevos F-15IA y una opción para 25 más. Un año antes ya se anunció que Estados Unidos financiaría la compra de otros 25 aviones de este tipo.

Netanyahu también se refirió a la creación de un “proyecto especial” para contrarrestar “la amenaza de los drones”, que tantos problemas están generando a las FDI en el frente que mantiene con Hezbolá en la frontera norte israelí y en el sur de Líbano, actualmente ocupado por el Ejército de Israel.

“Hoy se me presentará un informe sobre los avances en este tema. Llevará tiempo, pero estamos trabajando en ello”, concluyó Netanyahu.

*Con información de DW.