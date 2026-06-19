Israel y Hezbolá anuncian tregua en el Líbano en medio de presiones para un acuerdo entre EE. UU. e Irán

Un diplomático del Golfo confirmó que el viernes se logró una tregua entre Israel y Hezbolá, negociada por Catar, Estados Unidos e Irán, después de que ataques mortales en el Líbano amenazara el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Aplazan negociaciones entre EE.UU. e Irán previstas en Suiza: JD Vance canceló su viaje al país europeo

“Hezbolá e Israel acordaron detener las hostilidades en un acuerdo mediado por Catar, Estados Unidos e Irán”, dijo el diplomático a la AFP, que pidió el anonimato. El alto al fuego debería entrar en vigor el viernes por la tarde añadió el diplomático.

Previamente, el canciller iraní, Abás Araqchi, acusó a Israel de desear una “guerra permanente”, después de que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijera que “todo Líbano debe arder”, tras la muerte de cuatro soldados israelíes en ese país.

El barbero Wissam Srour, de 41 años, sostiene la bicicleta de su hija, recuperada de su barbería, mientras busca pertenencias entre los escombros del local, dañado por un ataque israelí, en la ciudad portuaria de Tiro, Líbano, el viernes 19 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Hassan Ammar

“Esto no es diatriba de un genocida lunático cualquiera. Es una publicación pública hecha por el ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí. El culto genocida a la muerte con sede en Tel Aviv supone una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los humanos. Su único interés es la guerra permanente”, señaló Araqchi en X.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los últimos bombardeos israelíes en su país y afirmó que la “matanza y la destrucción constituyen una peligrosa escalada”.

EE. UU. e Irán firmaron el fin de la guerra en Oriente Medio: así son las claves del acuerdo

“Esto socava todos los esfuerzos actuales de consolidar el alto al fuego y la guerra”, indicó la presidencia en un comunicado, después de que bombardeos israelíes en el sur y en el este de Líbano mataran a al menos 18 personas.

Benjamin Netanyahu había asegurado que Israel permanecería en Líbano “el tiempo necesario” y “hará pagar un precio muy alto” a Hezbolá tras la muerte de cuatro soldados israelíes.

Mensaje emitido por el canciller iraní Foto: x/@araghchi

Pese a que el reciente acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán prevé el fin de las hostilidades en Líbano, Netanyahu recalcó que su ejército “permanecerá en la zona de seguridad en el sur”, que ocupa actualmente, “el tiempo necesario”, a fin de “proteger a las localidades del norte” de Israel, del otro lado de la frontera.

El ministro de Defensa, Israel Katz, avisó por su lado de que el Estado hebreo dará una “respuesta considerable” a cualquier ataque de Hezbolá, apadrinado por Irán. El movimiento indicó que se mantendrá “vigilante”.

El ejército israelí anunció haber atacado “más de 80 objetivos” y matado a “decenas” de miembros del movimiento proiraní Hezbolá en Líbano en las últimas horas.

El humo se eleva hacia el cielo en una zona cercana al castillo de Beaufort tras un ataque militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Leo Correa) Foto: AP Photo/Leo Correa

“En respuesta a las violaciones [del alto el fuego] reiteradas y flagrantes por parte de Hezbolá, el ejército (...) atacó más de 80 centros de mando terroristas” y otras instalaciones del movimiento chiita apadrinado por Irán, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Según añadió, “decenas de terroristas de Hezbolá que operaban en los centros de mando fueron eliminados”.