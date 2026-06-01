¿Quién ganó la batalla de los consulados? Así votaron los colombianos en el exterior en la primera vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella se impuso en primera vuelta con cerca de 10.300.000 votos ante un Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que sacó aproximadamente 9.600.000, quien además denunció presuntas irregularidades en el censo electoral.

Una de las plazas que conquistó el antipetrismo es el respaldo de los colombianos en el exterior, batalla que ganó De la Espriella con cerca del 54 % de los votos, que equivalen a 319.988 sufragios a su favor de un total de 589.829 votantes.

De la Espriella salió victorioso en varios de los países que más albergan colombianos elegibles para votar, como Estados Unidos, llevándose 155.816 votos equivalentes al 72 %. Por Cepeda votaron 32.324 connacionales en el país norteamericano.

De la Espriella también ganó en Canadá (21.109), México (6.119), República Dominicana (1.399), Puerto Rico (699), Guatemala (932), Honduras (200), Costa Rica (3.788), Panamá (7.161), Venezuela (14.313), Perú (1.964), Ecuador (5.035), Bolivia (439), Chile (7.897), Paraguay (248) y Uruguay (317).

Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda el próximo 9 de junio en SEMANA; el candidato del Pacto Histórico pone condiciones

En Inglaterra también ganó (5.175), así como en China, India, Sudáfrica, Egipto y Marruecos.

Abelardo de la Espriella se impuso en el exterior. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Por otro lado, Cepeda ganó en Brasil (1.895), Argentina (4.499) y Cuba (449), así como en la mayoría de los países de Europa: Portugal (1.329), España (54.162), Irlanda (247), Francia (6.699), Bélgica (1.161), Países Bajos (1.121), Suiza (1.766), Italia (3.313), Austria (802), Alemania (5.649), Dinamarca (304), Noruega (258), Suecia (815), Finlandia (141), Rusia (111), Polonia (622), Hungría (106) y Turquía (119).

En África ganó en Ghana (21) y Kenia (25), así como en Australia (8.565) y Nueva Zelanda (494).

Sin embargo, esto no le alcanzó a Cepeda para ganar en el exterior, donde también perdieron la curul que tiene esta población en la Cámara de Representantes, que será ocupada por Alejandro Murcia, del Centro Democrático.

Por otro lado, Paloma Valencia solo logró la victoria en Indonesia (13), y Sergio Fajardo en Argelia (4).