CONFIDENCIALES

Así va el caso de Roy Barreras en el Consejo de Estado

El alto tribunal avanza en la recolección de pruebas y escuchará nuevos testimonios clave el próximo 16 de marzo.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:09 a. m.
Roy Barreras.
Roy Barreras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En medio de la demanda por pérdida de investidura al entonces presidente del Senado Roy Barreras, el Consejo de Estado se dio a la tarea de recoger varias pruebas. El tema está relacionado con la investigación que llevan la Corte y la Fiscalía por un caso de un supuesto tráfico de influencias en medio del escándalo de la Dian y Papá Pitufo.

Vicky Dávila choca con Roy Barreras por muerte de doña Cecilia y Kevin: “Cínico… usted ha hecho parte de esta porquería”

SEMANA confirmó que el Consejo de Estado escuchará varios testimonios el próximo 16 de marzo, a las nueve de la mañana; entre ellos, el de la exesposa de Roy, la congresista y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, y el exministro y candidato presidencial Luis Carlos Reyes, quien le contó al país cómo fue intimidado por el expresidente del Senado, quien, según él, amenazó con “partirle las piernas”, hecho que Barreras ha negado. Roy no tiene relación con su exesposa.

De hecho, ella, mediante un comunicado de prensa, afirmó: “No tengo ningún vínculo político ni personal con Roy Barreras ni con el partido La Fuerza de la Paz”.

