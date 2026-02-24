Las diferencias entre los candidatos presidenciales Roy Barreras e Iván Cepeda cada vez son más evidentes.

SEMANA conoció que al interior del Pacto Histórico, donde promueven que el 8 de marzo la izquierda vote exclusivamente por los candidatos al Senado y la Cámara del petrismo, hay molestia con Roy Barreras por una declaración que entregó al medio local Burbuja Política, en Montería, donde se refirió, indirectamente, a Cepeda.

Roy Barreras. Bogotá Febrero 12 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“A mí me parece que esa idea de andar persiguiendo presidentes y obsesionados por meterlos a la cárcel divide al país. ¿De qué le sirve a alguien eso? Metiendo a la cárcel a un presidente, se recupera la gallina que se le perdió a una persona o la casa que se le inundó a un ciudadano. Eso no hace sino sembrar odio. Vamos a darle garantías a todos y a unir a Colombia”, afirmó Barreras. Esa declaración generó molestia en los chats del Pacto Histórico, según le contó una fuente a SEMANA, quien pidió reserva de su identidad.

El candidato presidencial no mencionó a Cepeda, pero se refería a él, quien se ha dedicado en los últimos años de su vida política a enfrentarse judicialmente con el expresidente Álvaro Uribe.

De hecho, él fue quien lo demandó por supuesta manipulación de falsos testigos, un proceso engorroso y desgastante judicialmente que estuvo en los tribunales casi una década, donde Uribe Vélez resultó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

En agosto de 2025, cuando el nombre de Cepeda sonaba fuertemente como candidato presidencial, denunció nuevamente ante la Fiscalía a Uribe, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, además del director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamientos y amenazas. La razón: los señalamientos que hicieron los dirigentes de derecha contra el líder de izquierda por sus supuestas relaciones con las Farc.

Volviendo a Roy Barreras, no está cercano al expresidente Álvaro Uribe, pero tiene claro que para ganar la Presidencia en 2026 necesita a la izquierda, la centroizquierda, el centro y un sector de la derecha. Por eso, insiste en que él es el único candidato que puede unir a varios sectores políticos.

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Barreras ha repetido que Iván Cepeda y el Pacto Histórico, que él ayudó a fundar, según mencionó, están nerviosos y los invitó a dialogar.

Sin embargo, no ha encontrado eco. Al contrario, desde el petrismo rodearon a Iván Cepeda y le han hablado a la militancia de disciplina y de la importancia de no votar la consulta del Frente por la Vida, donde Roy Barreras promete ganar el 8 de marzo. El propio Gustavo Petro dijo que no pedirá el tarjetón de las consultas y que votará, exclusivamente, por los candidatos al Senado y la Cámara.

Roy Barreras quiere medirse en las urnas y, según el resultado, buscar algún tipo de unión con Iván Cepeda para que la izquierda y la centroizquierda lleguen unidas a la primera vuelta. Sin embargo, cada día ese distanciamiento es más grande.