Las diferencias entre los candidatos presidenciales Roy Barreras e Iván Cepeda cada vez son más evidentes.
SEMANA conoció que al interior del Pacto Histórico, donde promueven que el 8 de marzo la izquierda vote exclusivamente por los candidatos al Senado y la Cámara del petrismo, hay molestia con Roy Barreras por una declaración que entregó al medio local Burbuja Política, en Montería, donde se refirió, indirectamente, a Cepeda.
“A mí me parece que esa idea de andar persiguiendo presidentes y obsesionados por meterlos a la cárcel divide al país. ¿De qué le sirve a alguien eso? Metiendo a la cárcel a un presidente, se recupera la gallina que se le perdió a una persona o la casa que se le inundó a un ciudadano. Eso no hace sino sembrar odio. Vamos a darle garantías a todos y a unir a Colombia”, afirmó Barreras. Esa declaración generó molestia en los chats del Pacto Histórico, según le contó una fuente a SEMANA, quien pidió reserva de su identidad.
El candidato presidencial no mencionó a Cepeda, pero se refería a él, quien se ha dedicado en los últimos años de su vida política a enfrentarse judicialmente con el expresidente Álvaro Uribe.
De hecho, él fue quien lo demandó por supuesta manipulación de falsos testigos, un proceso engorroso y desgastante judicialmente que estuvo en los tribunales casi una década, donde Uribe Vélez resultó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.
En agosto de 2025, cuando el nombre de Cepeda sonaba fuertemente como candidato presidencial, denunció nuevamente ante la Fiscalía a Uribe, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, además del director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamientos y amenazas. La razón: los señalamientos que hicieron los dirigentes de derecha contra el líder de izquierda por sus supuestas relaciones con las Farc.
Volviendo a Roy Barreras, no está cercano al expresidente Álvaro Uribe, pero tiene claro que para ganar la Presidencia en 2026 necesita a la izquierda, la centroizquierda, el centro y un sector de la derecha. Por eso, insiste en que él es el único candidato que puede unir a varios sectores políticos.
Barreras ha repetido que Iván Cepeda y el Pacto Histórico, que él ayudó a fundar, según mencionó, están nerviosos y los invitó a dialogar.
Sin embargo, no ha encontrado eco. Al contrario, desde el petrismo rodearon a Iván Cepeda y le han hablado a la militancia de disciplina y de la importancia de no votar la consulta del Frente por la Vida, donde Roy Barreras promete ganar el 8 de marzo. El propio Gustavo Petro dijo que no pedirá el tarjetón de las consultas y que votará, exclusivamente, por los candidatos al Senado y la Cámara.
Roy Barreras quiere medirse en las urnas y, según el resultado, buscar algún tipo de unión con Iván Cepeda para que la izquierda y la centroizquierda lleguen unidas a la primera vuelta. Sin embargo, cada día ese distanciamiento es más grande.