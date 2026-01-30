Registraduría dio luz verde al comité de la asamblea nacional constituyente: este es el paso a seguir

Este viernes 30 de enero, se conoció una decisión que tomó la Registraduría sobre el comité de la asamblea nacional constituyente, el cual se presentó en esa entidad: ya tiene luz verde.

Ahora, el paso a seguir es que empiece el trámite formal de la recolección de firmas. De acuerdo con lo que ha señalado el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que se presente el proyecto de ley de la convocatoria de la asamblea nacional constituyente el próximo 20 de julio.

Decisión de la Registraduría sobre el comité de la asamblea nacional constituyente. Foto: Decisión de la Registraduría sobre el comité de la asamblea nacional constituyente

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó: “Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”.

Gustavo Petro presionó al Banco de la República por subir las tasas de interés: “Firmemos la convocatoria a la constituyente”

Inclusive hace varias semanas, el propio mandatario colombiano expresó la necesidad de que se convoque la constituyente al advertir que su administración ha sido víctima de un “bloqueo institucional” del Congreso por tumbar sus reformas sociales.

“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no, vamos a una asamblea nacional constituyente”, indicó el jefe de Estado en una pasada alocución.

También afirmó en esa ocasión: “Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo de la asamblea constituyente, o la vota”.

Y mencionó otros problemas que su gobierno ha tenido en el Congreso: “Desde el gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal. Fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo; la Corte Constitucional tumbó casi la mitad. El Congreso, irresponsablemente, en sus comisiones económicas —miren los nombres de los senadores—, ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”.

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Finalmente, y como lo anticipó el mandatario colombiano, el país entrará en una fuerte discusión política sobre la pertinencia, o no, de que se convoque a una asamblea nacional constituyente. Algunos sectores políticos han sentido temor por la posibilidad de que se reviva la figura de la reelección.